El despegue pausado de Dansa València La cita cultural, que se celebra del 9 al 14 de abril, acoge el estreno de los montajes de Sol Picó y Antes Collado El festival aumenta los espectáculos y suma más sedes pero no programa a compañías internacionales CARMEN VELASCO VALENCIA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:12

Dansa València ha tenido muchas vidas desde que nació en 1988. Cambios políticos, oscilaciones económicas y vaivenes de programación han pasado factura al festival. En los años 90 logró ser un referente de la danza contemporánea en España. A esta época mira el equipo actual, aunque el contexto cultural de hoy (hábitos de consumo y la oferta/compentencia de otros festivales) es completamente diferente.

El despegue de Dansa València, cuya próxima edición se celebra del 9 al 15 de abril de 2019, es pausado. Se dan pasos para tratar impulsar el festival, como aumentar el presupuesto (pasa de los 150.000 euros de 2018 a 230.000 euros en el presente ejercicio), implicar más sedes (la Rambleta, la Mutant, el Centro del Carmen, Espacio Inestable y Carme Teatre) y aumentar el número de espectáculos (en 2019 son 26 piezas frente a los 19 del pasado año), pero la relación de Dansa València con otros festivales de danza nacionales es débil, el peso de las compañías internacionales es inexistente, y la producción propia se reduce a un título ('Animal de séquia', de Sol Picó).

La directora Mar Jiménez apuntó que las colaboraciones con otros certámenes «todavía no son explícitas» y confía en que la internacionalización llegue en próximas ediciones. «Cuando se recuperó este evento la intención era darle fuerza a nivel nacional y más tarde trabajar en la internacionalización, para la que hace falta, además, más presupuesto», aseguró ayer durante la presentación del certamen.

Cultura impulsará dos proyectos de innovación escénica para estrenarlos en la edición de 2020

El director adjunto de Artes Escénicas, Roberto García, también deja para el próximo año la creación de un laboratorio de investigación y creación artística, que tendrá su sede en la Granja (el Centro Coreogràfico de Burjassot). Desde el Institut Valencià de Cultura (IVC) se impulsarán con 12.000 euros dos proyectos de seis meses de duración que se estrenarán en Dansa València 2020. Los gestores culturales «no pueden parar», dijo, ante la «incógnita» del resultado electoral.

Antes del 28 de abril, la danza tomará una decena de escenarios en la ciudad de Valencia. Si la anterior edición el eje temático era 'Ellas se mueven', en el presente ejercicio lo es la música: nueve nueve de los 29 montajes contarán con música en vivo. Además, los espectáculos en la calle también ganan espacio. Así, la plaza del Patriarca acogerá 'Keep Going', de La Macama; 'That moment when', de Clara Barberá/Valencia Dancing Forward; 'Kybalion', de EBC Danza; 'Extracto abierto', de Marcos Flores; 'Hippos', de Zum Zum Teatre; 'Lo moderno está en tus zapatos', de Moments Art Dansa & Teatre.

El certamen acoge ocho estrenos, entre los que destacan 'Animal de séquia', de la alcoayana Sol Picó (teatro Principal, 13 de abril); '#Outfit', de Mou Dansa (Espai Inestable, 10 de abril); 'Crisálida (o la venganza de Leteo)', de Antes Collado (La Mutant, 12 de abril); 'Nina', de Fil D'arena (Carme Teatre, 14 de abril); y 'Away', de Irene Cortina (Espai Inestable, 14 de abril).

De las 26 compañías que participan, la mitad (13) son de la Comunitat, como La coja dansa, Cienfuego, Taiat dansa y FormaPoveraCía, entre otras.

Por último, los responsables enfatizaron en la importancia del ciclo infantil 'Danseta', que incluye cuatro espectáculos, y la «gran apuesta» por los proyectos pedagógicos. Así, acogerá 'Confluències', un encuentro de conservatorios superiores de todo el país, mostrará el trabajo final del proyecto 'Dansem', realizado por un centenar de estudiantes.