Estos son los candidatos valencianos a los premios Max Rosángeles Valls. / LP Una quincena de profesionales están prenominados a los galardones teatrales CARMEN VELASCO Valencia Jueves, 14 febrero 2019, 12:07

'Divines paraules', de Ananda Dansa; 'Amelia', de Marea Danza'; 'Cuzco', de Wichita acaparan las prenominaciones. Los finalistas se sabrán el 30 de abril y los ganadores se conocerán el 20 de mayo en una gala en el teatro Calderón de Madrid. A continuación el listado de los profesionales de la Comunitat precandidatos:

Mejor espectáculo

Cuzco, de Wichita Co

Mejor espectáculo de danza

Dancing with frogs, de Sol Picó

Divines Paraules, de Ananda Dansa

Mejor espectáculo infantil

Amelia, de Marea Danza

Mejor espectáculo revelación

Genovese, Groc Teatre

Defectos especiales, de Adrián Bellido

Instruccions per a no tenir por si ve la pastora (Instrucciones para no tener miedo si viene la pastora) de La Ravalera Teatre

Mejor autoría teatral

María Cárdenas y Xavo Giménez por Que pasó con Michael Jackson.

Javier Sahuquillo por La capilla de los niños.

Mejor autoría revelación

Adrián Bellido por Defectos especiales.

Mafalda Bellido Monterde por Chucho.

Adrián Novella por El Pacte.

Núria Vizcarro por Instruccions per a no tenir por si ve la pastora.

Mejor adaptación o versión teatral

Jaume Policarpo por La Celestina.

Mejor composición musical para espectáculo

Carles Chiner por Amelia.

Pep Llopis y Jorge Gavaldá por Divines Paraules (Divinas Palabras).

Mejor coreografía

Rosángeles Valls, Ana Luján y Toni Aparisi por Divines Paraules (Divinas Palabras).

Mejor diseño de vestuario

Pascual Peris por Amelia.

Cristina Rodríguez por Juguetes Rotos

Mejor actriz protagonista

Silvia Valero por Cuzco.

Mejor intérprete femenina de danza

Ana Luján por Divines Paraules (Divinas Palabras).

Mejor intérprete masculino de danza

Toni Aparisi por Divines paraules (Divinas palabras).