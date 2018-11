'Alexandria', una reflexión sobre la identidad digital La obra estará en el Rialto hasta el 25 de noviembre. / lp El Rialto estrena hoy una producción valenciana que se pregunta qué pasa con los datos que damos en internet EP Viernes, 9 noviembre 2018, 01:13

valencia. 'Alexandria', la nueva producción propia del teatro Rialto de Valencia, -que se estrena hoy y estará en cartel hasta el 25 de noviembre, es una obra con un componente tecnológico que plantea preguntas sobre «qué pasa con esos datos que damos de nosotros mismos» y si las definiciones que tiene Google se corresponden con el tipo de persona en la vida real.

«Yo no me atrevería a decir que vamos a dar respuestas a todo este mundo digital, sino a plantearnos preguntas. El texto no ofrece ninguna respuesta porque no las tenemos», advirtió ayer Guadalupe Sáez, coautora de la pieza junto a Mertxe Aguilar. Según sus responsables, lo que pretende el montaje es plantear una serie de preguntas a partir de vivencias personales sobre «qué pasa con esos datos que damos de nosotros mismos y quiénes somos realmente, si las definiciones que tiene Google se corresponden con el tipo de persona que somos en la vida real». Bajo este prisma, Aguilar defendió que el texto «nos pone en alerta sobre qué hacemos con la información que regalamos y qué hacemos con la que recibimos del resto del mundo».

Dirigida por Juan Pablo Mendiola, el elenco de actores está compuesto por Victoria Salvador, Jaime Linares, Cristina Fernández Pintado, la propia Mertxe Aguilar y Victòria Mínguez.