Solo queda un día: la taquillera saga de acción que deja HBO Max

Él último día para poder ver esta saga de películas es será este lunes 14 de julio. Es indudable que las películas de 'Misión imposible' forman una de las franquicias más extensas de los últimos 30 años, a la vez que un referente en el ámbito del cine de acción y el espionaje unidos. Una colección trepidante y llena de adrenalina que siempre se ha celebrado con entusiasmo la llegada de cada uno de los estrenos. Ya sea por sus entretenidas y enrevesadas misiones o por los villanos que se han enfrentado al agente Hunt, o bien por el carisma del propio Tom Cruise.

Exceptuando el bache que supuso 'Misión imposible 2', se trata de una serie de películas que se han proclamado como una de las mejores sagas de películas de la historia del cine, gracias a ese equilibrio entre la pirotecnia, siempre intentando no caer en la repetición, y la presión de no poder traicionar su esencia única de entretenimiento puro y duro, basándose sobre todo en el cine de espionaje más clásico.

Orden cronológico de las películas de 'Misión imposible'

'Misión imposible 2'

'Misión imposible 3'

'Misión imposible (4) - Protocolo fantasma'

'Misión imposible (5) - Nación secreta'

'Misión imposible (6) - Fallout'

'Misión imposible (7) - Sentencia mortal'

'Misión imposible (8) - Sentencia final'

Trama de la última película

No obstante, hay una película que no se puede ver en ninguna plataforma debido a que sigue en la cartelera desde el 23 de mayo, y esa es 'Misión imposible: Sentencia final'. Se trata de el final de una saga, aquí el principal villano de la historia no podía ser más actual: una Inteligencia Artificial que responde al nombre de Entidad y que quiere tomar el control del mundo gracias a su facilidad para falsificar información.

Espectaculares secuencias de acción

Tom Cruise ya anunció que sería su última película de la saga. No se sabe si Cruise cumplirá su promesa o volverá a meterse en la piel de Ethan Hunt. Tampoco se sabe si otro actor se meterá en el papel.