Jorge Javier Vázquez: «Ya he dejado de lado los prejuicios»
NOELIA CAMACHO Valencia Sábado, 25 agosto 2018

A pocos días de volver a pisar el escenario del teatro Olympia de Valencia, el conocido presentador Jorge Javier Vázquez, que realiza esta entrevista a miles de kilómetros de España, confiesa que ya ha empezado a soñar con el estreno de 'Grandes éxitos' en la capital del Turia. «Aunque estoy de vacaciones, me imagino mientras duermo que, para la función, no me pongo los zapatos correctos. Me suele pasar antes de estrenar en una ciudad», confiesa un comunicador que ya sabe lo que es pisar las tablas gracias a su primera incursión teatral con 'Iba en serio'. Con 'Grandes éxitos', que se podrá ver hasta el 2 de septiembre, presenta una faceta menos dura y más cercana a la que, cada tarde, le lleva a lidiar con los colaboradores del programa 'Sálvame'. Y pese a que el espectáculo está hecho a su medida, avisa a navegantes: no está basado en su vida.

-Su segunda obra y su segunda visita a Valencia. ¿Cómo lo reciben en la ciudad?

-La primera vez me trataron de maravilla y, ahora, espero que sea igual. A Valencia llegamos después de meses en Madrid, funciones en Vigo, Barcelona... Así que vengo sobre seguro. Esta es una producción cuidada al máximo, con gente de primera línea y en la que trabajan un impresionante equipo técnico, una dirección extraordinaria. Es un espectáculo muy testado y ha recibido una gran respuesta de la gente.

-'Iba en serio' fue su primera incursión teatral. En ese momento aseguró sentirse un intruso en las artes escénicas. ¿Lo sigue pensando? Imagino que lidió con muchas críticas y expectación por su debut...

-Yo no me siento un intruso en el teatro. Cuando empecé no podía aprovecharme de la popularidad que da la televisión, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Funciona un día pero el público es muy exigente y sabe reconocer lo que es una estafa. Para evitarlo, yo siempre he querido rodearme de lo mejor. En el teatro debe haber variedad, que el público elija lo que quiere ver.

-Supongo que sabe que va a arrastrar a mucha gente que le sigue por la televisión...

-Pero porque el espectáculo es bueno. Es lo mejor de rodearse de un equipo de primera. El director Juan Carlos Rubio ha creado una obra a mi medida. Cada vez arriesgamos un poco más. Pero quien lo vea se dará cuenta que no es pretencioso, que sólo busca hacer pasar un buen rato.

-La obra es, según se la describe, un alegato en favor de la amistad. ¿Jorge Javier Vázquez tiene muchos enemigos?

-Esta obra no tiene nada que ver conmigo. Aunque utiliza algunos aspectos de mi vida, no va sobre mí. Yo confío mucho en Juan Carlos Rubio, al cien por cien.

-Parece que no le importen mucho las críticas...

-El mundo del teatro es más complicado. Estás muy pendiente siempre si se va a llenar el patio de butacas. Pero a mí me parece un aspecto muy positivo. Te obliga a estar muy pendiente. Con la primera obra que hice viví una experiencia muy brutal porque allí me desnudaba personalmente. Hablaba de mi familia, de la pérdida, la soledad, la muerte... Acababa llorando cada fin de semana. Esta, en cambio, es una explosión brutal de alegría, de emociones, de risas...

-Pero no me negará que hay muchos prejuicios sobre un Jorge Javier Vázquez que se sube a las tablas...

-Yo ya he dejado de lado los prejuicios. Me gustan esos oficios que no son previsibles, que siempre sorprenden, que a lo mejor no te reportan grandes éxitos.

-Sin embargo, usted es un hombre con mucho éxito. ¿Hay fórmula para ello?

-No lo sé porque lo del éxito es muy relativo. Tiene que ver más con una satisfacción personal o con los grandes datos de audiencia. Para mí es estar en un teatro pequeño. Hay quien llena estadios y es un infeliz. Yo he hecho el camino inverso, de hacer cifras millonarias en televisión a sentir la satisfacción que te da un teatro de 1.500 personas puesto en pie.

-¿Es más difícil subirse al escenario que lidiar con los colaboradores de 'Sálvame'?

-Al final todo se traduce en entretener. Lo bueno que tiene trabajar durante muchos años es que te da seguridad, te permite probarte y poder experimentar.