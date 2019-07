Santiago Segura: «Propuse a Pablo Iglesias salir en 'Torrente'. Le interesa más la presidencia que la actuación» Santiago Segura, ayer en Valencia. / paula murillo El cineasta, que presenta en Valencia 'Padre no hay más que uno', reconoce que Berlanga fue su fuente de inspiración UISO CRESPO VALENCIA. Miércoles, 24 julio 2019, 00:02

Santiago Segura (Madrid, 1965) espera entusiasmado que llegue el 2 de agosto para que 'Padre no hay más que uno' esté en cines. Mientras tanto, atendió ayer a LAS PROVINCIAS en Valencia con motivo del preestreno de su primera comedia familiar.

-¿Por qué razón le gustaría que se recordase 'Padre no hay más que uno'?

-Porque, como me ha dicho la gente, empatiza mucho con los personajes, se sienten muy reflejados. Es fácil que en 20 años te recuerde al momento que estabas viviendo. A mí me pasaba con 'La gran familia'. Me encantaría que fuera la película del verano.

-¿Por qué un 'remake'?

-Sony lo compró porque consiguió dos millones de espectadores en Argentina. La premisa es la misma, pero las películas no se parecen en casi nada.

-Hay otros directores que optan por que sus películas pasen primero por las plataformas y no por el cine.

-Que se haga esta película es posible gracias a Amazon, que la emitirá en el futuro en su plataforma. Yo amo el cine, quizás en diez años muera o se transforme, pero hoy por hoy mientras la gente pueda ir y divertirse... La comedia, si tú te puedes reír en grupo es mucho más gratificante, la valoro al máximo en la gran pantalla.

-En un futuro la gente la podrá ver en las plataformas. ¿Le parece acertado?

-Por supuesto, eso está bien, pero tener la posibilidad de verla en una sala grande con gente es... La comedia se beneficia mucho de ello.

-¿Considera que la comedia está infravalorada?

-Siempre lo ha estado. Esa sensación que te da reírte a carcajadas me parece que no tiene precio. No entiendo porqué está infravalorada.

-Cada uno tiene su opinión...

-Totalmente. Estoy acostumbrado a que la comedia no tenga premios, pero, ¡y la gente que te dice: «Me he descojonado con tu película»!

-¿Qué recuerdos tiene del Cinema Jove de Valencia?

-Maravillosos. Fue la primera vez que me di cuenta que esto podía ser un modo de vida. Me dieron un premio gracias a uno de los miembros del jurado (Fernando Trueba) y me lo pasé genial.

-¿Qué le atrae de la ciudad?

-Me encanta. Muero por la horchata y si es con fartons ya...

-Berlanga también habrá tenido influencia en su trayectoria...

-A los 14 o 15 años vi 'El Verdugo' en la filmoteca y me reí mucho con ese humor negro. Fue algo muy especial y dije: «Me gustaría hacer a mí esto». Luego tuve la suerte de trabajar con él.

-¿ Torrente está enterrado?

-Sí, pero los muertos vivientes... Yo haría constantemente películas de 'Torrente' pero hay otras cosas que también me gustan. Al terminar la quinta me di cuenta de que estaba hipotecando mi filmografía por el éxito.

- ¿Iglesias o Rufián podrían ser villanos en la saga?

-Hace tiempo le dije a Pablo Iglesias si quería hacer un papelito. Me dijo que había hecho teatro en la juventud, pero ahora parece que le interesa más la presidencia que la interpretación.