La sala Ferreres mantiene la actividad pero cierra una parte para arreglar los daños Una de las estancias del enclave, asolada por las humedades, se ha clausurado para reparar la tubería y la cubierta

En la sala Ferreres del Centro del Carmen los operarios cargados con rodillos y botes de pintura se mezclan con el propio personal del museo que, estos días, preparaba la estancia para acoger hoy la inauguración del congreso Feminari. La estancia principal del espacio, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, está siendo reparada para solucionar las graves humedades que padece, resultantes de las fuertes lluvias del pasado octubre.

En estos momentos, y tras cerrarse hace escasos días la exposición de Daniel G. Andújar que ocupaba el enclave, la sala Ferreres se está reparando. Así lo confirmó ayer el director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, quien afirmó que el problema principal de las filtraciones está en la cubierta del edificio, justo encima de la sala.

Este hecho ya se está solucionando pero, además, también «se ha picado la pared de una de las salitas y se ha descubierto que la tubería bajante es de cerámica, tiene muchos años». Por ello, esta subsala de las ocho que forman parte de la Ferreres es la que está siendo arreglada estos días. Un hecho que ha obligado a clausurar este espacio.

No hay que olvidar que el próximo 15 de febrero se inaugura en este mismo enclave la exhibición del artista chino Xu Bing. El propio Pérez Pont no pudo asegurar que los trabajos de reparación estén finalizados para esa fecha por lo que, dijo, si no se ha completado la reforma, «la subsala se cerrará» pese a la instalación de la muestra y, cuando esté arreglada, «se colocarán en ella las piezas de la muestra que estaba previsto que ocuparan este espacio».

El Centro del Carmen está acometiendo obras de urgencia para solucionar los daños ocasionados por las lluvias. Para ello se aprobó un plan de emergencia dotado con un presupuesto de 196.000 euros. Los responsables del enclave fijan la duración de los trabajos en cuatro meses.