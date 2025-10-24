Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del cartel promocional del concierto. LP

Rosalía confirma su primera actuación en el Roig Arena dentro de LOS40 Music Awards

La artista actuará en el recinto valenciano el próximo 7 de noviembre, el mismo día del lanzamiento mundial de su último trabajo 'Lux'

R. V.

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:42

Rosalía regresa a los escenarios el próximo 7 de noviembre y lo hará en LOS40 Music Awards 2025. La artista, una de las más influyentes ... del planeta, ha escogido la gala de premios de LOS40 para presentar por primera vez en directo 'LUX', su cuarto disco, que verá la luz ese mismo día. La catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión.

