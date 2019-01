Rosa Belmonte: «Ser feminista es lo natural en cualquier mujer, otra cosa son las banderas» La columnista Rosa Belmonte. / guillermo carrión La periodista, que el miércoles hablará del articulismo en el Ateneo Mercantil, asegura que el futuro de la prensa pasa por pagar la información LAURA GARCÉS VALENCIA. Domingo, 27 enero 2019, 23:52

El espacio Aula LAS PROVINCIAS ofrece una nueva edición el miércoles 30 de enero con motivo de la presentación del Almanaque 2018, un recorrido de 236 páginas con las mejores imágenes, portadas, historias, artículos de opinión y viñetas que sirvieron para contar y analizar el pasado año. La cita es a las 19.30 horas en el Salón Stolz del Ateneo Mercantil. El acto contará con la presencia de la periodista Rosa Belmonte, columnista de este diario y del resto de cabeceras de Vocento. Hablará del articulismo hecho por mujeres en el transcurso de una mesa redonda en la que también participarán otras dos firmas femeninas del periódico: María José Pou y Carmen Velasco, jefa de la sección Culturas. Ejercerá como moderador el jefe de opinión de LAS PROVINCIAS, Pablo Salazar.

Rosa Belmonte adelanta en esta entrevista sus puntos de vista respecto a la situación y el futuro del periodismo, la influencia de las redes sociales y las circunstancias que rodean a las mujeres en la sociedad actual.

-¿Hay diferencias entre el articulismo hecho por mujeres y el que hacen los hombres?

-Hay articulismo muy masculino y también muy femenino, y también el que es inseparable. Sobre algunas cuestiones sólo pueden escribir hombres o mujeres. Ellos no suelen hablar de cosas masculinas, mientras que las mujeres sí lo hacen de cuestiones femeninas. Pero hay un columnismo muy intercambiable.

-¿Conceden espacio suficiente los medios de comunicación a las columnistas?

-No creo que el periodismo sea un mundo aparte del mundo real. Tienen el mismo espacio que en otros ámbitos, excepto el de las enfermeras o azafatas, que son profesiones mayoritariamente femeninas.

-¿Dónde reside el secreto del buen columnismo?

-No lo sé. Supongo que en saber de qué vas a escribir. También en conceder un ritmo y hacer el texto atractivo para los lectores. A mí me gusta ser breve para trasladar una idea. Desconozco cuál es el secreto del buen columnismo, lo que sí sé es lo me gusta leer.

-¿Me puede ofrecer un diagnóstico del articulismo y del periodismo que se hace en la actualidad en España?

-Creo que hay demasiada opinión en los periódicos españoles y que no toda es buena. Un periódico debe ofrecer información, reportajes y también opinión. Pero me parece que en los últimos años está habiendo mucha opinión.

-¿Qué consideración le merece la información que llega a través de la redes sociales? ¿Está perjudicando al periodismo?

-Algunas cosas tienen un interés, pero muchas no tienen ninguno. En las redes me pregunto: ¿quién está escribiendo? Puede que sea un periodista a quien conoces por el trabajo que realiza, entonces me fío. Pero cuando se trata de gente anónima que cuenta cosas, pues no. El medio que más me preocupa es Whatsapp.

-Usted es bastante activa en redes, ¿considera que es un instrumento necesario?

-Sólo lo soy en Twitter y podría no estar. Lo tengo por cuestiones de promoción y también como diversión. Pero no me meto en berenjenales.

-¿Se imagina que puede existir un mundo sin prensa de papel y sin periodistas?

-Sin periodistas, no me lo imagino. Sin prensa de papel diaria y que sea de fin de semana, no digo que no. Pero no he visto a ningún experto pronunciarse sobre esto. Yo compro los periódicos en las plataformas digitales, mientras que antes iba al kiosko. Ahora me pregunto: ¿quién los compra en esos establecimientos? Y el papel, no sé que futuro tendrá, si -como digo- será de fin de semana y dirigido a un tipo de gente, a un nicho determinado. Hay que ofrecer calidad. Los periodistas sobrevivirán, aunque desconozco en qué soporte.

-¿Qué futuro le augura?

-Se tiene que pagar por la información. No veo otro futuro.

-¿Le parece que la paridad es equitativa?

-No creo que tenga que haber mitad y mitad. A veces no hay mujeres en los sitios, no por una maldad masculina, sino por comodidad de los hombres. Cuando se trata de oposiciones -se ve muy bien en la judicatura-, las mujeres ganan. Pero cuando llega el momento de tener que acceder a los puestos para los que han de ser elegidas, en este caso suelen ganar ellos.

-De un tiempo a esta parte parece que hay que ir por la calle diciendo 'soy mujer', ¿lo ve necesario?

-Me parece muy bien que se critiquen determinadas cosas, pero hay un poco de pesadez con ciertas reivindicaciones cuando la ley es igual para todos.

-Cuando escucha lo del lenguaje no sexista y la feminización de las palabras, ¿qué piensa?

-Veo bien que lo que termina en 'o' acabe en 'a', como abogado o director. Pero soy contraria a añadir la 'a' a los nombres neutros, como juez o concejal. El artículo ya indica el género y no hay ninguna necesidad de cambiarlo. Me parece que eso es un desperdicio del lenguaje y a mí me gusta la concisión.

-¿En la sociedad actual se puede no ser feminista y no morir en el intento?

-No se me ocurre que una mujer no sea feminista, otra cosa son las banderas. Me parece lo natural en cualquier mujer.