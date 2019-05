Román, contra viento y marea en Madrid Román tan valiente como siempre. / APLAUSOS La polémica por la puerta grande de Miguel Ángel Perera frenó al palco, que le negó el trofeo al valenciano JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 19 mayo 2019, 00:11

Miguel Ángel Perera, que cortó dos orejas a un excelente toro de Fuente Ymbro que le permitió abrir la puerta grande de Madrid por séptima vez en su carrera, y Román, que dio una aclamada vuelta al ruedo tras fuerte petición en su primera comparecencia isidril, han sido los protagonistas principales en el arranque de la feria madrileña, que se extenderá ininterrumpidamente hasta el 16 de junio.

Los dos resultados han estado envueltos en sendas polémicas presidenciales: en el caso de Perera, por exceso, y en el de Román, por defecto. Perera cuajó una excelente faena sobre la mano derecha, en la que brillaron especialmente los cites de larga distancia a los que acudía galopando de manera espectacular el toro Pijotero de Fuente Ymbro, pero no tuvo el mismo nivel su toreo con la zurda. Ese detalle y el que la espada quedase levemente desprendida, puso en cuestión la concesión del segundo trofeo que sí fue pedido por la gran mayoría de la plaza pero no por los sectores más exigentes, especialmente el tendido del 7, que abroncaron tanto al torero -qué culpa tendría en la decisión presidencial- como al usía que tomó la decisión.

La polémica de Román surgió por todo lo contrario y muy probablemente influida por la bronca que se desencadenó la tarde de Perera. Una petición mayoritaria de trofeo fue ignorada por el presidente. En este caso la faena tuvo gran mérito por haberla logrado en medio de un vendaval que hacía especialmente difícil y peligroso el toreo y ante un sobrero de Torrealta. Cada cite, con la muleta convertida en una bandera, era una especie de ruleta rusa en la que el torero quedaba a expensas de la suerte. Tampoco el toro fue fácil, más bien todo lo contrario, embestía descompuesto y calamocheando, en un desgobierno en el que acabó imponiendo su ley el diestro valenciano cuando acortó distancias y redujo la trayectoria del toro y con ello la posibilidad de que se le viniese encima.

Fue un trasteo muy emotivo, en el que se sentía el peligro y en el que el diestro no se descompuso en ningún momento. Finalmente remató la faena con una estocada en la suerte de recibir de no menos riesgo en la que el acero quedó levemente desprendido, detalle que no tuvo en cuenta el público, que se volcó en la petición de oreja, pero no así el presidente que se puso el reglamento por montera y más papista que el propio tendido 7. Su segunda faena tuvo más asiento y templanza, más técnica y menos emociones, fundamentalmente porque ese segundo enemigo, este de la parte blanda de la corrida de Joselito, se apagó.

La próxima comparecencia de Román en Madrid será el día 30 de mayo, alternando con Roca Rey y Manolo Escribano en la lidia de una corrida nada menos que de Adolfo Martín, en lo que se ha convertido en la tarde estrella de San Isidro para la que se acabaron las localidades en menos de veinticuatro horas. El reto del valenciano es total por la expectación que despierta Roca Rey, para el que en principio serán todas las miradas y por enfrentarse a los toros de Adolfo Martín, tan distintos en su forma de embestir a los de encaste Domecq, que son mayoría en las ferias.

A su favor juegan los antecedentes. Por una lado la afición de Madrid, que cuando comparecen las grandes figuras con otros que todavía no lo son se suele posicionar de parte de estos, y de otro lado hay que recordar que Román cada vez que se ha enfrentado a encastes distintos a los más habituales, ha resuelto con gran éxito y hasta se podría decir que contra pronóstico. Sucedió en Bilbao con los de Miura y sucedió en Almería con una corrida de Victorino a la que cortó dos orejas, que, por cierto, por cuestiones de despacho, no se lo tuvieron en cuenta para volverle a contratar en aquella plaza. En las próximas semanas volverá a enfrentarse a una corrida de Victorino, ahora en Burgos.