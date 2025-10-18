Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Román, durante una corrida este año. Aplausos

Román: «Torear es la sensación más grande que puedas sentir, nada es parecido»

Actual referente del toreo en Valencia, con catorce corridas en España y doce en su gira por América

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:07

Comenta

Es el referente actual del toreo en Valencia. Román, temporada 2025, catorce corridas de toros en España, doce en América entre Colombia, Venezuela, México, Ecuador ... y Perú, conforman su última temporada; de ellas, tres en Madrid, con dos orejas y una vuelta al ruedo, otra oreja en Sevilla, en la Feria de Abril y dos trofeos en Valencia. Es evidente que el valenciano de Benimaclet ya es un torero hecho y derecho.

