El rey Jaume II coincide con Matilde Salvador en el MuVIM

El MuVIM ofrece al público tres nuevas propuestas. Desde este jueves, el museo de la Diputació de València añade a su catálogo de muestras 'A ... mesa das mazás (El foc i el greix)', de Bernardo Tejeda; 'Matilde Salvador. Extraordinària i a contracorrent', un recorrido por la producción artística y vital de la artista y compositora; y la propuesta 'Jaume II El Just. Un rei valencià', del escultor Ricardo Rico Tormo.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca que cada una de estas exposiciones "ofrece una mirada curiosa hacia la historia, el arte y el simbolismo". Así, destaca que, por un lado, «realizamos un homenaje a dos grandes personajes que han dejado huella en nuestro territorio: Matilde Salvador y el rey Jaume II El Just, y, por otro, inauguramos también una instalación artística con creaciones de Bernardo». Para el responsable de Cultura de la Diputacióde València, se trata de tres muestras «unidas por un sutil hilo conductor: personajes y creadores extraordinarios que, de alguna manera, han vivido, creado y dirigido a contracorriente».

La Sala Nova acogerá hasta el 25 de enero de 2026 la muestra 'Matilde Salvador. Extraordinària i a contracorrent', que invitará al público a realizar un recorrido no solo por su producción artística, sino también vital. Esta muestra, comisariada por la periodista Amparo Barbeta, saca a la luz algunos objetos personales de Matilde Salvador inéditos hasta la fecha, como, por ejemplo, una de sus cajas de pinturas, firmada por Joaquín Michavila. También se pueden apreciar partituras, fotografías, cartas, programas de mano, discos de vinilo y monografías, así como elementos representativos de las múltiples facetas de la artista, compositora y defensora de la cultura valenciana. Otras piezas que se pueden encontrar son retratos de la compositora y su familia, pinturas sobre vidrio realizadas por ella, objetos personales y piezas relacionadas con su repercusión pública. Con quince años escribió su primera obra y, en 1974, con su ópera Vinatea, se convirtió en la primera mujer en estrenar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La muestra trata de poner en valor el papel de la compositora castellonense y ofrece un viaje por su legado, su vida personal y su obra en un ámbito en el que las mujeres tenían un papel secundario y donde ella consiguió abrirse camino y convertirse en un referente.

El diputado Paco Teruel ha destacado la «inestimable colaboración y generosidad» de Matilde Asencio Salvador, hija de la compositora, que ha cedido parte del fondo familiar para hacer posible esta exposición. También ha puesto en valor la «valiosa participación del Museu del Palmito d'Aldaia», que custodia la colección personal de abanicos de Matilde Salvador y que ha prestado dos piezas para esta muestra, enriqueciendo así el recorrido expositivo.

La escultura de Ricardo Rico Tormo 'Jaume II, el Just. Un rei valencià', ocupará el escaparate del MuVIM también hasta el 25 de enero. La exposición pretende mostrar, además de la pieza escultórica, el trabajo de creación por parte del escultor, el modelado previo, los bocetos y algunas fotografías del proceso de creación en el taller del artista.

'A mesa das mazás (El foc i el greix)', situada en la planta baja del museo y comisariada por Margarita Ledo, comprende piezas de dos series diferentes del artista. Por un lado, A mesa das mazás, pieza adquirida por un coleccionista particular que fue presentada en 2001 en la feria de arte contemporáneo de Madrid ARCO, y que ha sido prestada al MuVIM para su exposición temporal; también forma parte de la propuesta la serie conceptual El foc i el greix, un diálogo con el arte simbólico en su forma más primitiva. La exposición cuenta con 24 monotipos (grabados calcográficos) y dos esculturas.