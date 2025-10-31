Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalles de las propuestas sobre el rey Jaume II y Matilde Salvador. lp

El rey Jaume II coincide con Matilde Salvador en el MuVIM

El museo ofrece desde este jueves tres propuestas artísticas sobre personajes extraordinarios

Redacción

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:44

El MuVIM ofrece al público tres nuevas propuestas. Desde este jueves, el museo de la Diputació de València añade a su catálogo de muestras 'A ... mesa das mazás (El foc i el greix)', de Bernardo Tejeda; 'Matilde Salvador. Extraordinària i a contracorrent', un recorrido por la producción artística y vital de la artista y compositora; y la propuesta 'Jaume II El Just. Un rei valencià', del escultor Ricardo Rico Tormo.

