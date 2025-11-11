Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy lunes, 10 de noviembre
Logo Patrocinio
Restaurante Al Pomodoro, que enfrenta con el CAHH Iván Arlandis

La revolución del Centro de Arte Hortensia Herrero en la calle del Mar de Valencia

Los vecinos y comerciantes destacan que el museo, que hoy cumple dos años de vida, ha revitalizado el barrio

Rosana Ferrando

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

La calle del Mar es la conexión entre la plaza de la Reina y el corazón histórico de Valencia, pero desde hace dos años también ... une a la ciudad con el arte contemporáneo. Justo hoy, martes 11 de noviembre, el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) cumple su segundo aniversario, es decir, hace dos años que abrió las puertas al público. El Palacio Valeriola fue restaurado minuciosamente para convertirse en centro cultural y consecuencia de esta transformación el barrio experimenta desde entonces un ritmo nuevo. Los vecinos ahora se entremezclan con los turistas y curiosos atraídos por uno de lo enclaves artísticos más relevantes de la ciudad y numerosos negocios se han beneficiado de la revolución que ha desencadenado el CAHH para Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  7. 7

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  8. 8 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  9. 9

    Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat
  10. 10 Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La revolución del Centro de Arte Hortensia Herrero en la calle del Mar de Valencia

La revolución del Centro de Arte Hortensia Herrero en la calle del Mar de Valencia