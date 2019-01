«La restauración de los frescos de Palomino fue un fracaso. Urge recuperar Santos Juanes» La catedrática de Restauración, Pilar Roig, ayer en la Facultad de Bellas Artes. / Damián Torres Pilar Roig, catedrática de Restauración de la Universitat Politécnica de València y responsable también de la actuación en San Nicolás, asegura que la riqueza del templo abarca la bóveda, todas las capillas y las pinturas LAURA GARCÉS VALENCIA. Viernes, 25 enero 2019, 00:58

Pilar Roig, catedrática de Restauración de la Universitat Politècnica de València (UPV), dirigió con éxito la restauración de San Nicolás. Ahora, también de la mano del mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, va a materializar otro gran proyecto: la recuperación integral del templo de los Santos Juanes. En esta entrevista con LAS PROVINCIAS, asegura que la restauración que en los años 60 se hizo de los frescos de Palomino «fue un fracaso». Advierte de que hay lista de espera de iglesias que necesitan intervención, pero la delos Santos Juanes urge.

-¿Qué importancia tiene recuperar los Santos Juanes?

-Es el proyecto estrella porque está en un lugar privilegiado y es un Monumento Artístico Nacional en el centro histórico de la ciudad. Es una asignatura pendiente que tenía Valencia. Es una joya. Llevamos muchísimos años detrás de este proyecto. Ya hemos hecho algunas fases, pero queremos hacer una recuperación absolutamente integral de todo el monumento. La actuación empezó en los 90 cuando se me pidió un informe sobre el estado de conservación de las pinturas con la intervención de los restauradores catalanes, los Gudiol, que fue un fracaso absoluto, un desastre terrible. Una mala restauración, si se puede llamar eso. Cuando me pidieron el informe, me fui a Barcelona, hablé con los operarios y escribí un libro-denuncia porque lo que hicieron no tiene nombre. Mi padre murió en 1968, nada más acabar de restaurar la cúpula de la capilla de la Comunión que era de Vergara, y había sufrido viendo cómo en la bóveda central estaban destrozando las pinturas de Palomino porque las arrancaron y se las llevaron a Barcelona a trozos, las metieron sobre unas telas horribles. Tengo un cariño especial a esta iglesia.

-¿Durará muchos años?

-Sí, porque es una restauración integral, no sólo de la bóveda. También de todas las capillas, pinturas, estucos y esculturas. De todo el conjunto, que la iglesia recupere el esplendor. Se lo merece sobradamente, tiene esculturas de Vertesi, obras muy importantes, además de Palomino que es el proyecto estrella. Llevamos desde los años 90. Primero tuvimos un proyecto del Ministerio de nueve años para investigar, para llegar a tener una idea de cómo hacerlo. No partimos de cero, hablo de la bóveda de Palomino. Nuestro sueño era que esa investigación de tantos años fuera una transferencia a la obra real.

-El último trabajo que ha dirigido, el de San Nicolás, ha sido un gran éxito. ¿Qué supuso?

-Fue increíble, pero también lo fue la restauración de la Basílica. Llevábamos una trayectoria en el Barroco y en Palomino. Cuando pasaba por la calle Caballeros y entraba en San Nicolás decía: si esto está negro; cómo me gustaría algún día poder hacer algo. Entonces tuve la gran suerte de que Hortensia Herrero mostró una sensibilidad especial mirando esta bóveda de darse cuenta de la maravilla que había. Ella fue la que quiso que se restaurara. Es algo que admiro de ella, la sensibilidad de captar que había algo importante. Si no hubiera sido ella, este proyecto no habría salido nunca.

-¿Qué importancia tiene el mecenazgo para el cuidado del patrimonio? ¿Cree que habría que impulsarlo?

-Fundamental. Si no fuera por el mecenazgo, que se involucre la empresa privada, que haya una manera de ayudar al patrimonio, sería muy difícil. Además, se saca una rentabilidad enorme: social, económica, religiosa, para el barrio. Todos ganamos. Es algo tan bueno, tan positivo, que debería fomentarse constantemente. Con San Nicolás se ha visto cómo se ha enriquecido el barrio. Está en el mapa. Hay que cuidar el patrimonio: oficialmente es estupendo, pero muchas veces es difícil. Hemos sido unos privilegiados al poder contar con unos mecenas como la Fundación Hortensia Herrero.

-¿Hay otros edificios necesitados de alguna restauración, Santos Juanes aparte, que corra prisa?

-Más prisa que Santos Juanes no hay otra. En una ocasión declaré en la prensa que los paneles que habían colocado los Gudiol se estaban desprendiendo. Estaban claveteados. A raíz de eso hubo un poco de interés para que no se cayeran. Estando en San Nicolás, pero siempre acordándome de Santos Juanes, si me preguntaban: ¿otra iglesia en Valencia?, siempre decía que en esa cualquier día vamos a tener un disgusto. A partir de ahí parece que hubo interés y menos mal que para el andamio aéreo hubo una ayuda oficial para que no se cayeran los paneles. Mayor necesidad no existe, pero claro que son muchas iglesias, aunque no me atrevo a decir cuáles. Hay lista de espera, pero no puedo enumerarlas porque me dejaría alguna.

-¿Qué calificación daría al estado del patrimonio valenciano en la actualidad?

-Después de la recuperación que también ha hecho Hortensia Herrero del Colegio del Arte Mayor de la Seda, la ermita de Santa Lucía... Creo que siempre necesitamos más, pero se ha hecho mucho.

-¿La Administración está suficientemente implicada en la recuperación de bienes?

-En la actualidad tengo que reconocer que como he tenido esta maravilla de la Fundación Hortensia Herrero, tampoco he llamado a otra puerta. No puedo hablar mal de las instituciones porque siempre que he llamado me han abierto. Con la Fundación he tenido la suerte de no tener que pedir ayuda. La Generalitat con inspección y permisos se han portado de maravilla.