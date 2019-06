Recuerdos de un 'futuro de cine' La valenciana Nuria Herrero, en Cinema Jove. / DAMIÁN TORRES Los premiados en Cinema Jove Nuria Herrero y Pol Monen relatan sus inicios. 'Babe, el cerdito valiente', Almodóvar, la cinta 'Barrio' o Bardem despertaron la pasión por el séptimo arte de los intérpretes galardonados NOELIA CAMACHO Valencia Sábado, 29 junio 2019, 00:46

La actriz valenciana Nuria Herrero y el actor Pol Monen recogieron ayer los premios 'Un futuro de cine' del festival Cinema Jove, que cerró con una gala la edición número 34 del certamen. Ambos intérpretes recibieron el reconocimiento que deja constancia de que están llamados a ser dos de los rostros más significativos de la gran pantalla en España.

Con motivo del galardón, LAS PROVINCIAS ha intentado bucear en sus primeros recuerdos de cine. Más que mirar al futuro, lo hacen al pasado, a ese momento en el que ambos decidieron que su vida iba encaminada a estar delante de las cámaras. «Me apunté a teatro a los once años. Cuando me hice más mayor, a los 18, me dijeron que no había más cursos, que lo siguiente era ya centrarme en Arte Dramático y así lo hice», cuenta Herrero, nacida en Valencia y con un 'futuro de cine' por delante. En el marco del certamen se ha proyectado 'Toc toc', su incursión cinematográfica más importante hasta la fecha. Sin embargo, en la actualidad va a comenzar a grabar la segunda temporada de la serie 'Mujeres del (h)ampa', una comedia negra estrenada hace unas semanas y que ha logrado ser un éxito en la parrilla. «Es muy 'punky' y muy loca», dice, como loco era su papel en la cinta que se ha visto en el festival. En el baúl de sus recuerdos cinéfilos se encuentra 'Barrio' de Fernando León de Aranoa, con la que conectó «muchísimo». Quisiera trabajar con directores como Álex de la Iglesia o Amenábar, pero también resalta el trabajo de cineastas de nueva hornada como Paula Ortiz o Carla Simón. Con ella coincide su compañero de reconocimiento, el actor Pol Monen. Recibe el galardón en un año en el que ha protagonizado la cinta para la plataforma Netflix '¿A quién te llevarías a una isla desierta?'. Antes, había trabajado en la ópera prima de Esteban Crespo 'Amar', rodada en Valencia. «El premio ha cerrado el círculo, tengo muy buenos recuerdos de aquella película», cuenta a este diario. Su 'futuro de cine' pasa por rememorar sus inicios en 'La mala educación', de Pedro Almodóvar. «Pero sólo como figurante. Me gustaría volver a trabajar con él, pero con un papel más importante», dice.

El actor Pol Monen. / LP

Asegura que su primer recuerdo cinéfilo fue la cinta infantil 'Babe, el cerdito valiente'. Querría trabajar con actores como Philip Seymour Hoffman, Javier Bardem o Antonio de la Torre. Y como cineastas jóvenes, señala a Eduardo Casanova o Arantxa Echevarría.

Las preguntas a... Nuria Herrero 1 ¿Su primer recuerdo cinematográfico? Ir al cine con mis padres y ver la película 'Barrio', de Fernando León de Aranoa. Era mi primera película de 'mayores'. 2 Intérprete que despertó su pasión por el séptimo arte. Más que una actriz, el personaje de 'Punky Brewster', me aprendí los diálogos de memoria. 3 Película que le impactó. 'Barrio'. Conectó conmigo. 4 Un director que merezca 'Un futuro de cine'. Hay una importante generación de realizadores jóvenes con los que me gustaría trabajar como Carla Simón o Paula Ortiz. 5 Una anécdota de rodaje. El pelo de la película 'Toc toc', era un personaje muy loco.