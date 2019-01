Rambleta sube el telón de la temporada Exposición en el Espai Rambleta. / Jesús Signes La oferta teatral acercará a 'El Brujo' a un escenario en el que también actuarán humoristas, El Sevilla, Berto Romero o Juan Carlos Ortega El centro volverá a programar ópera y ofrecerá conciertos de grupos como Love of Lesbian, Marlango y Pussy Riot L. G. VALENCIA. Martes, 22 enero 2019, 00:44

El centro cultural Rambleta sube el telón de la temporada con una copleta programación que viaja a través del teatro, las exposiciones, el cine, la música y la danza. El repertorio previsto incluye el regreso a la ópera, así como conciertos de artistas míticos.

Ofrecerá su música Elefantes, Love of Lesbian, Marlango, Varry Brava, Mourn y Joe Pask, Pussy Riot, Gus Dapperton, Diego Cantero-Funambulista, Pájaro, Mireia Vilar, Novo Amor, Antonio Orozco, y un ciclo de 'Ineludibles de Alhambra' con Disco Las Palmeras! + Johnny B Zero, Serior i el mega cor brutal + Fuego amigo, y El Petit de Cal Eril.

El centro cultural recuperará la ópera accesible a todos los públicos.La Orquesta de Cámara Eutherpe interpretará 'El barbero de Sevilla'. El Día Mundial del Teatro se celebrará con el espectáculo de Rafael Álvarez 'El Brujo', 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia', coproducción con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Rambleta recupera 'Cuzco', escrito y dirigido por Víctor Sánchez Rodríguez, que llegará directo desde el Theatre 503 de Londres. Un viaje por Perú de una pareja que, en un desesperado intento por salvar su relación, se marcha a Cuzco. La obra aborda los fantasmas personales, el fin del amor o el fracaso de la última oportunidad. Un viaje que se traducirá en la búsqueda de la identidad propia.

'Placeres íntimos', dirigida por José Martret, nos ofrece un texto de Lars Norén, uno de los autores más destacados e imprescindibles de la literatura sueca actual. Desde un humor corrosivo y feroz realiza un relato sobre las relaciones tóxicas que, escudándose en el amor romántico, provocan un apego irracional. El broche de oro lo aporta George Orwell, '1984' llega a Rambleta, donde sólo existe el control del partido sobre toda la sociedad; donde la tecnología, las telepantallas y la manipulación asfixian cualquier resquicio de libertad; donde existe un absoluto control del pensamiento, de los recuerdos, del amor, del sexo, y una pérdida de la identidad a través de un sistema adoración al líder.

Una exposición colectiva de artistas valencianos producida por Rambleta y comisariada por Raïm, y 'Right here, right there, right then El perro de las tres y cuarto', de Anja Krakowski, acompañarán esta programación de teatro. 'València se ilustra', organizada y producida por Rambleta de la mano de Cervezas Alhambra, que pretende poner en valor la ilustración valenciana y a sus creadores, celebrará su cita más importante recogiendo a más de 18 artistas en una exposición final con todas las muestras llevadas a cabo durante el año en los distintos barrios de la ciudad, que ha contado con el comisariado de Pepita Lumier.

La agenda reserva espacio para la programación inclusiva. El camino escogido es la danza, el teatro y el cine, que implicará a adolescentes, jóvenes, así como a colectivos en riesgo de exclusión social y con diversidad funcional.

Rambleta estrenará dos espectáculos que son resultado de sus residencias de 'Graneros de Creación': por un lado, junto al 'Festival 10 Sentidos', una pieza de danza contemporánea de Marc Sans. La Subterránea también presentará una pieza de teatro.

Marc Sans, en su pieza 'Hen/Toshi', durante el proceso creativo trabaja con adolescentes y colectivos en riesgo de exclusión. El dramaturgo valenciano plantea el valor de lo diferente en la sociedad. La Subterránea, a través del trabajo con colectivos de jóvenes y adolescentes aborda cuestiones de vital importancia en esa etapa de la vida e invita a redescubrir al otro. La reposición de 'Obskené', creación de Bárbara Díaz, Teresa Mata y Elisa M. Metallin tras el trabajo colectivo llevado a cabo con alumnos de institutos, es una serie de performances independientes.

Rambleta y Taiat Dansa programarán tres espectáculos dentro del 'Festival 10 Sentidos'. En colaboración con 'Dansa València', 'Dansem', del l'Institut Valencià de Cultura, será la muestra final de los coreógrafos valencianos Ramón Baeza e Idoya Rossi.

En colaboración con Balletvale+ estrenará el documental solidario 'Siete leguas'. Rambleta contará con el espectáculo de comedia de Yllana, 'The Primitals', y los humoristas Juan Carlos Ortega, Berto Romero, Santi Rodríguez, Godoy, Pantomima Full, El Sevilla, Víctor Parrado, Venga Monjas y Joaquín Castellano.