La Rambleta arranca la temporada con un viaje a través de 200 actuaciones 'Giselle', del compositor Adolphe Adam. / lp El espacio cultural acoge el musical 'Sugar', la danza clásica de 'Giselle' y 'El Cascanueces' y la obra 'Solitudes', que regresa al centro de San Marcelino

La Rambleta abre sus puertas al público esta temporada con una programación que incluye más de 200 representaciones y actividades de ámbito local, nacional e internacional y que proponen al público un «viaje artístico a través de todo lo que habita en la mente: las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la memoria».

El primer estreno corre a cargo del apartado de artes escénicas. Será el 19 de octubre con la presentación de 'Al Anochecer', una coproducción de Rambleta y la compañía valenciana Al Anochecer Producciones, que celebra los 20 años de creación del texto de Juli Disla. La obra vuelve a reflexionar sobre las relaciones afectivas con una historia de amor en la que, dos seres exiliados, anhelan y temen por igual amar y ser amados. El musical de éxito internacional 'Sugar', basado en la mítica película 'Con faldas y a lo loco' ('Some like it hot') de Billy Wilder, llega al teatro el jueves 1 de noviembre. El espectáculo cuenta con las actuaciones de Bealia Guerra, Xavi Duch y Rubén Yuste, cinco músicos y un reparto de 18 actores y actrices que interpretarán en directo las canciones compuestas por el compositor de Broadway Jule Styne. La obra 'Solitudes', de la compañía vasca Kulunka Teatro y Premio Max 2018 al Mejor Espectáculo de Teatro, presenta un viaje por universos cotidianos que, combinando la gravedad con la sonrisa, sorprenderá de nuevo a los espectadores a partir del sábado 10 de noviembre. Ese mismo día se presentará 'Alicia en el país de las maravillas', un teatro negro de títeres que abre la programación familiar compuesta por espectáculos como 'Rock en familia' y el Circo Gran Fele, que vuelve a pasar la Navidad en Rambleta.

El sábado 11 de noviembre será el turno del humor que arranca la temporada con la actuación de 'La máquina del tiempo', de Juan Amodeo. A esta propuesta se sumarán también en los próximos meses 'La vida moderna'; 'Mongolia'; el siempre fiel al centro Miguel Noguera; Andreu Casanova con su nuevo espectáculo 'Tinder sorpresa'; y Loulogio y Outconsumer, que se unen por primera vez sobre el escenario para grabar un podcast en directo.

'Miedo', el nuevo proyecto de Albert Pla, llegará a Valencia el viernes 16 de noviembre con un viaje íntimo y personal a través de las sensaciones que produce ese fantasma que vive en la mente alimentado por nuestros pensamientos.

En la programación infantil prevalece la danza contemporánea y los nuevos lenguajes con 'Ballenas, historia de gigantes', de Larumbe Danzaq y Premio Feten 2015 al Mejor Espectáculo de Danza, una obra interactiva y con proyecciones 3D que se presentará el 1 de diciembre en la Rambleta. En este mismo hilo se desarrollarán los espectáculos juveniles 'Bailar es cosa de libros', de Pere Faura, una actuación participativa que forma parte del Festival Russafa Out; y 'El Trencanous'.

La danza clásica llega esta temporada con tres espectáculos representados por el Russian Classical Ballet. Entre ellos, 'Giselle', del compositor Adolphe Adam y 'El lago de los cisnes' y 'El Cascanueces', ambos de Pyotr Tchaikovsky.

El centro cultural llevará a cabo también la muestra 'Boys in Glory. Abatidos', del colectivo Cazadoras Asociados. El artista es un cazador que no persigue animales furtivos y salvajes, sino lo que parece insignificante o escondido para resignificarlo. Un homenaje a los creadores valencianos fallecidos que formaron parte de este colectivo: Joan Verdú y Evarist Navarro.

La Rambleta presentará 'Un viaje verdadero', fruto de la residencia de la artista murciana Concha Martínez, ganadora de la V Beca de Investigación y Producción Artística de Espai Rambleta. En el marco de las exposiciones inaugurará tres muestras como resultado de procesos de investigación artística a través de diferentes técnicas como la fotografía, la pintura y otras artes. Además, durante las fallas, el centro acoge más de 70 representaciones de teatro amateur dentro del Concurso de Teatro Fallero.