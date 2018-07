Rafaelillo evoluciona satisfactoriamente Domingo, 29 julio 2018, 00:40

Rafaelillo se recupera satisfactoriamente en la Clínica La Salud, según informa Ángel Berlanga. El torero sufrió cornada el pasado viernes que le rompió el músculo gemelo externo. «No he tenido fiebre pero sí muchas molestias, al fin y al cabo tengo destrozado el músculo. Siento como si me pegaran corrientazos, una especie de calambrazos que me suben hasta la pierna, pero es lo normal, es una zona complicada y los primeros días siempre son los más difíciles», afirma a Las Provincias el propio diestro, que espera recibir el alta a comienzos de semana: "Tres o cuatro semanas de parón no me las quita nadie», cuenta.