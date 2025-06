Goerlich y la Plaza del Ayuntamiento

Mayo 2025 Un informe sobre los restos dispersos (almacenes, jardines, municipios cercanos...) planteó integrar parcial o totalmente las piezas originales de la 'tortada' del ... arquitecto Javier Goerlich (Valencia, 1886-1972) dentro de la reforma proyectada para la Plaza del Ayuntamiento. Apasionados de la historia urbana aplauden la oportunidad de rescatar una imagen muy querida de la Valencia años 30. La alcaldesa María José Catalá avanzó que habrá una «sorpresa» en el diseño final, lo que ha provocado intensas reacciones.

Elena Negueroles (pintora). El lugar idóneo para colocar esos restos es sin ningún género de dudas la Plaza del Ayuntamiento, su lugar de origen, a ver si consiguen dar un poco de elegancia a dicha Plaza en la que, desde que derribaron la 'tortada' de Goerlich, se han sucedido reformas a cada cual más antiestética, aunque la palma de la fealdad se la llevan los quioscos de flores. En lugar de hacer atractivos los elementos prácticos y teniendo Valencia tantos artesanos para construir puestos de flores que fueran artísticos en sí mismos, trajeron unos prefabricados, creo que del País Vasco, que no pueden ser más cutres».

Miquel Navarro (pintor): «Según he leído, se conservan las piezas de Goerlich que conformaban un espacio circular de columnas, con una fuente interior y un mercadito de flores en la parte inferior de la 'tortada'. Una bella composición arquitectónica. No sabría decir cuál sería el espacio adecuado para ese conjunto. Se barajaba dejarlo en la plaza del Ayuntamiento o en el viejo cauce del Turia. Sería positivo tener más opciones y elegir una buena adecuación. La Plaza del Ayuntamiento no es la mejor decisión porque resulta imposible conciliar tantos elementos a la vez. Otra posibilidad, ya que en el viejo cauce estaría expuesto al vandalismo, sería integrarlo en la Plaza de San Agustín, allí tendría más protección».

Carlos Pajuelo de Arcos (periodista y novelista): «No pondría esos restos en ningún sitio. Es una nostalgia inútil. Emplearía ese dinero en mejorar la sanidad pública».

Isabel Oliver (pintora): «La plaza anterior de Goerlich me parecía perfecta. Iba al colegio y al regresar a casa me deslizaba por su barandilla. Le tenía cariño. No conozco ninguna plaza tan bonita de dos alturas, salvo la de Sergels Torg, en Estocolmo, también preciosa. El diseño de la actual Plaza del Ayuntamiento es penoso. La 'mascletà' exige mucho espacio y la solución es difícil. Llevar al viejo cauce del Turia las piezas de la 'tortada' de Goerlich tiene el riesgo de que las vandalicen o se las lleven. Pero soy partidaria de que las instalen en algún sitio específico como un bonito recuerdo».

Mar Monsoriu (escritora experta en IA): «La 'tortada' de Goerlich debería instalarse en la Plaza del Tribunal de las Aguas de València, junto a la iglesia de Santa María del Mar. Ese enclave concentra tradición, historia y sosiego urbano, lejos del ruido visual de otras ubicaciones. La presencia del templo refuerza la monumentalidad de la pieza, y su cercanía al mar conecta con la esencia mediterránea del diseño original. En este entorno, recogido y respetuoso, la obra recuperaría su dignidad arquitectónica y también su sentido como espacio de encuentro ciudadano. No se trata solo de reubicar una estructura, sino de devolverle coherencia, contexto y un lugar con memoria».