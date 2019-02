Quique Marzal, pintor: «En La Comunitat hay poco mercado para el arte y tenemos que salir fuera» El artista Quique Marzal ante una de las obras de la exposición 'Dioramas'. / j. monzó El creativo, que acaba de abrir la exposición 'Dioramas', apuesta por impulsar el acercamiento de la sociedad a los museos y galerías LAURA GARCÉS Lunes, 18 febrero 2019, 00:00

'Dioramas' es el título de la exposición que el artista Quique Marzal muestra ahora en la galería Mr. Pink. La muestra, que abrió el viernes y se puede visitar hasta el 29 de marzo, ofrece al espectador una interesante reflexión en torno a la biología y el arte. En conversación con LAS PROVINCIAS Marzal habla de las piezas que exhibe, descubre detalles de su obra y ofrece su punto de vista sobre la situación del arte en la Comunitat Valenciana. Apunta algunas sugerencias para incentivar el acercamiento de la sociedad al trabajo creativo.

-¿Qué ofrece en la exposición 'Dioramas'?

-Casi todo son collages pintados al óleo. He querido acercarme al arte y a la biología -dibujo y ciencia-, dos cuestiones que me interesan desde niño. Me he detenido en el momento histórico en el que la ciencia todavía no está muy delimitada centrándome mucho en los orígenes, en Darwing. A partir de ahí he tomado un grupo de personajes, de artistas, que coloco en vitrinas, como las utilizadas en la ciencia para estudiar los hábitats.

¿Cuántas piezas exhibe?

-Hay 10 obras. Una escultura de porcelana, otra que es una composición de figuras de resina y los collages pintados al óleo. La pieza más grande son personajes dotados de notables capacidades, pero que no se adaptaron bien a la sociedad. Eso me lleva a analizar el darwinismo, la supervivencia de quienes se adaptan. Analizo personajes como Truman Capote, Bobby Fischer, Billie Holiday, Fitzgerald o Salinger.

-¿Cómo define su trabajo creativo?

-En alguna ocasión me han dicho que como realismo mágico, pero yo creo que no. También han apuntado que me sitúo en el surrealismo, pero tampoco lo veo así. Yo me colocaría en la figuración con referentes muy personales.

-¿Dónde arranca la estrecha relación entre el dibujo y la biología?

-Desde niño sentía gran afición por las dos. Iba a la Escuela de Artes y Oficios y me gustaba dibujar las láminas y los cromos de álbumes de naturaleza que había entonces. Creo que de ahí me viene la afición. Me alucina que haya un mundo paralelo al nuestro al que no solemos mirar. Pensamos que somos el centro. Todo eso, además de que visualmente me parece que es un mundo maravilloso.

-¿Cómo ve la situación del arte en la Comunitat Valenciana en estos momentos?

-Flojita. Hay muy poco mercado y hay que salir fuera.

-¿A qué cree que se debe esa carencia de la que habla?

-La crisis golpeó fuerte. Pero tampoco hay muchas propuestas. Si quieres vender te tienes que ir a Barcelona, a Madrid o a las ferias.

-¿Por dónde cree que pasaría la solución?

-No lo sé muy bien. Habría que tener apoyo institucional, pero tampoco creo que sea la solución. No se trata de ser artistas adocenados.

-¿Considera suficiente el apoyo que ofrecen las instituciones?

-Se podrían hacer más cosas. Hay mucha distancia entre el público, las galerías y los museos.

-¿Falta interés por el arte, por visitar esos espacios que cita?

-Creo que sí, aunque esto también es cuestionable. Hoy se ve mucho por Internet, que es una ventana abierta importante; una oportunidad.

-Usted es profesor, ¿cree que sería interesante adoptar medidas en materia de educación para motivar el acercamiento a la creación artística?

-Sí. No está integrada en la vida de la gente. Habría que visitar museos y galerías. El año pasado fui con mis alumnos al taller de Miquel Navarro y fue una experiencia muy interesante.

-¿En qué aspectos se podría incidir?

-No restringiendo la formación a una asignatura, al aprendizaje técnico, y potenciar más la creatividad. El arte se percibe como una cuestión técnica, pero es más. Hay una reflexión que te la da la creatividad.

-Pese a las dificultades que apunta, ¿se puede vivir del arte?

-Sí, hay gente que lo hace. Hoy hay numerosas posibilidades, se están abriendo muchos caminos como el diseño o la publicidad. Otra cosa es que hablemos de la figura del pintor al óleo. En la actualidad hay otras oportunidades para dedicarse al arte y no tocar el pincel o el lápiz.