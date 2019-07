Quique Dacosta estalla contra el Ayuntamiento de Valencia por la colocación de un contenedor de obra frente a su restaurante Contenedor ubicado frente al ventanal del restaurante Llisa Negra de Quique Dacosta. / jj monzó El chef denuncia que la ubicación del cubo frente a su restaurante 'Llisa Negra' está afectando al negocio | El Consistorio pide retirar el contenedor tras la polémica generada LP/A. S. Valencia Miércoles, 31 julio 2019, 12:10

El chef Quique Dacosta ha explotado en Twitter contra la gestión del Ayuntamiento de Valencia por la ubicación de un contenedor de obra en la puerta de su restaurante Llisa Negra, ubicado en Pascual i Genís. Es la gota que colma el vaso de la paciencia del cocinero valenciano. «Veo como desde el día que han plantado el contenedor, mis clientes, con razón, no vienen (parece que estamos cerrados con eso delante)», ha dicho en un hilo colgado en la red social.

Según relata el chef, el contenedor se ha instalado con motivo de una obra de reforma que se lleva a cabo en un edificio situado en la acera de enfrente de su local y está previsto que continúe allí durante tres meses. El cajón se ha ubicado en su acera, junto al ventanal de su restaurante. Da Costa ha pedido el traslado a otro lugar de la calle que no afecte al funcionamiento de los comercios y no suponga, además, un problema de seguridad laboral «para los obreros que trabajan en la reforma, que deben cruzar la calle, sin paso de peatones».

Contenedor frente al ventanal de Llisa Negra / J. J. Monzó

Parte del enfado de Dacosta tiene que ver también con su intento de poner solución a este problema por los cauces debidos: «Y no he logrado nada». El conocido chef se puso en contacto con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, para exponerle posibles soluciones: «'No se puede encargar de esas cosas' dice el señor alcalde . Pero si no te encargas de los problemas de tus vecinos y además en este caso emblemas de tu ciudad, de qué te encargas», asegura indignado el chef.

Dacosta ha desvelado que lleva «meses aguantando la mala gestión de las basuras de la calle», posiblemente en referencia a un contenedor de deshechos instalado en la misma puerta de su restaurante, uno de los reclamos gastronómicos de la ciudad de Valencia.

Por todo ello, Dacosta, que ha denunciado la situación «como cualquiera de mis vecinos de la ciudad» ha pedido «un poco de sentido común a la hora de aplicar la normativa municipal» tanto por parte del Ayuntamiento como de la Policía Local de Valencia.

El contenedor de obra será trasladado

Tras el revuelo generado, y una vez que había trascendido a los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Valencia ha pedido a los encargados de la obra en Pascual y Genís que trasladen el contenedor. Fuentes municipales han confirmado que, aunque fue el propio Dacosta quien, según ellos, retiró los bolardos de la acera para poder ubicar el contenedor cuando hizo la obra de su restaurante, entienden que la ubicación «puede no ser la ideal», por lo que han pedido el traslado del mismo, que se instalará en la esquina de Pascual y Genís con Correos.