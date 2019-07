«Queremos que los ciudadanos se acostumbren a pedir un 'Valencia'» Cosme Gutiérrez Presidente de la DO Valencia VICENTE GIL VALENCIA. Domingo, 14 julio 2019, 00:09

Para el presidente del Consejo Regulador de la DOP Valencia, Cosme Gutiérrez, es nuevamente «un placer» poder a participar en esta tercera edición de Gastroplan, en la que se podrán encontrar vinos de algunas de las bodegas más representativas de esta DO, como La Viña de La Font de la Figuera, Celler del Roure de Moixent, Nodus de Caudete de las Fuentes, Sierra Norte de Camporrobles, La Casa de las Vides en Agullent o de Vegamar en Calles. «Son bodegas que hacen unos vinos excelentes y yo creo que será un éxito para todos aquellos que visiten los restaurantes y tengan ocasión de probarlos, seguro que no les defraudarán», indica Gutiérrez.

- Después de su experiencia anterior con Gastroplan, ¿qué espera la DO Valencia en esta nueva edición?

Restaurante Sorolla Entradas Ostra a la brasa con hervido valenciano. Lomo de atún Balfegó en Tataki. Huevo a baja temperatura con espuma de maíz, setas y sal de jamón ibérico. Plato principal Arroz seco marinero de pescado de playa con rouille de azafrán o Arroz meloso de pollo campero, conejo y pato Postre Sopa 'detox' con aguacate, manzana Granny impregnada en jarabe de arce y sorbete de guisantes Vinos D.O. Valencia ecológicos, de la Bodega Nodus: En la Parra (blanco) y El Chaval (tinto) Café y pan incluidos Dirección Hotel Balneario Las Arenas. C/Eugenia Viñes, 22-24. Playa Las Arenas (Valencia) La Ferrera Entradas Ensaladilla rusa. Chipirones rebozados con harina de garbanzos y ajo aceite de frutos rojos. Clóchinas al vapor, con ajo, pimienta y limón. Croqueta de marisco. Plato principal Paella de Gambón, chipirón y ajos tiernos, o Paella / Fideuá de carrilleras y setas, o Solomillo con manzanas, ciruelas con reducción de PX, o Sardinas con confitura de tomate Vinos D.O. Valencia, Merseguera (blanco) y Syrah (tinto), de Bodegas Vegamar Dirección Paseo Playa de Pinedo s/n. Telf. 963248010. Pinedo (Valencia). Filigrana Aperitivo del día Aceite y panes artesanos Entradas Anchoas del Cantábrico con pimiento asado y berenjena. Calamar relleno de Blanquet. Escalope de Foie con chutney de remolacha y manzana. Croqueta de pollo. Plato principal Arroz marinero o Arroz ibérico y setas. Postre Torrija de horchata Vinos D.O. Valencia ofrecidos en el menú son el Safrá de Celler del Roure y el Sauvignon Blanc de Vegamar Dirección Hotel Reina Victoria. C/ Barcas, 4. Telf. 963513984. Valencia La Malquerida Entradas Croquetas de jamón (una de las mejores croquetas que puedes encontrar en Valencia). Crujiente de boquerones sobre una base de tomates deshidratados. Figatells de Ondara a la mostaza. Plato principal a elegir uno. Carrillera de ternera al vino Bacalao confitado al horno con verduras o Pluma ibérica con salsa de setas. Postre Tarta casera de creme Brulée Vinos D.O. Valencia, Cullerot del Celler del Roure (Pablo Calatayud). Café o infusiones incluidas. Dirección C/ Polo y Peyrolón, 51. Telf. 963891186. Valencia Tridente Entradas Ensalada de Cebada, manzana verde, tomate seco y ventresca de bonito. Taco de panceta sobre Trinxat de patata y col con chimichurri. Plato principal Arroz del Senyoret o Suquet de raya con hinojos y gambón o Meloso de pulpitos con calabaza y ajos tiernos o Costillas ibérico asado con lima y jengibre Postre Tiramisú de naranja y mistela Vinos D.O. Valencia: Les Alcusses y Cullerot de Celler del Roure Dirección Adva de Neptuno, 2. Telf. 963567777. Hotel Neptuno (Valencia). Nou Racó Entradas Salmorejo Cordobés con crujiente de jamón ibérico (individual). Titaina con piñones tostados y puré de piparras, y clóchinas valencianas al vapor de laurel y ajo (a compartir centro de mesa). Plato principal Arroz meloso de Carranc y galeras, o Paella Valenciana o Fideuá del senyoret. Postre Milhojas de naranja y mascarpone con peta zetas de lima y esferas de mandarina (Postre ganador Gandía 2019). Vinos D.O. Valencia, los blancos Mariluna de Sierra Norte y Vallblanca de Casa de las Vides, junto al tinto Venta del Puerto Nº 12 de Vinos de la Viña (Font de La Figuera). Dirección Ctra. de El Palmar, 21. Telf. 961620172. El Palmar (Valencia). Creu de la Conca Entradas Esgarraet . Croqueta de bacalao. Calamar de playa a la plancha. Plato principal Paella Valencia o Arroz de Senyoret. Postre Flan de Naranja. Vinos D.O. Valencia Vegamar Verdejo servicio de pan, cerveza, agua y café o infusiones. Dirección Mosén de Cuenca, 38. Telf. 963247174. Pinedo (Valencia)

-Lo que nosotros siempre esperamos es que los valencianos pidan un 'Valencia' y eso es simplemente lo que queremos. Ahora hemos visto que en Navarra nos han copiado el eslogan y utilizan el 'Pida un Navarra', y pienso: Mira, nos han imitado. Creo que, poco a poco, lo vamos consiguiendo y cada vez estamos más presentes en la restauración de toda la Comunitat Valenciana, que nos interesa mucho, son el mejor escaparate para promocionar nuestros vinos.

-¿Qué le recomendarías a alguien que no tiene mucha idea de vinos?

-Que si quieren un blanco o un rosado pidan la cosecha del año. Un blanco o rosado joven de 2018, que los hay muy buenos de la DO Valencia y además son vinos muy ligeros, de no mucha graduación, que fáciles de beber. Puedes tomarte una botellita entre dos personas y con una buena paella que entra de maravilla. Y si pides un tinto... A mí, particularmente me gustan cada vez más los tintos jóvenes y los de crianza. Sobre todo ahora de cara al verano.