«Un pueblo falto de cultura está desarmado ante las tiranías» El valenciano Francisco Coll. Francisco Coll Compositor

El valenciano Francisco Coll, uno de los autores contemporáneos más destacados del panorama lírico internacional, fue nombrado compositor residente del Palau de la Música de Valencia, un auditorio al que acude este viernes y donde la Orquesta de Valencia interpreta 'Mural', obra que se representó en Les Arts en abril de 2017.

-Hace justo un año se le nombró compositor residente. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-De momento, ha ido una buena. Tengo muchas ganas de asistir el próximo viernes al concierto en el que se interpretará 'Mural'. Será mi presentación al público.

-Debe componer una obra en exclusiva para el auditorio aunque el viernes se interpretará 'Mural'. ¿Cómo es la experiencia de colaborar con la Orquesta de Valencia?

-Estoy ahora mismo trabajando en una obra, que se estrenará la próxima temporada. 'Mural' la compuse entre 2013 y 2015. Se podría entender como mi primera sinfonía, en la cual lo apolíneo se da la mano con lo dionisiaco. Hace unos meses pude ensayar con la formación. Fue una muy grata experiencia y la orquesta reaccionó estupendamente.

-¿Cómo es su relación con el maestro Ramón Tebar?

-Estoy muy agradecido de que me nombrara compositor residente. Me parece una persona muy inteligente con una visión diferente a lo que comúnmente conocemos en Valencia.

-Uno de los hitos de su carrera fue el estreno de la ópera 'Café Kafka' en el Palau de les Arts. ¿Cómo es su relación con el coliseo valenciano? ¿Cómo valora los cambios del teatro en los últimos tiempos?

-'Café Kafka' tuvo una gran recepción en su estreno en la Royal Opera House de Londres. Fue toda una alegría cuando Les Arts la programó. Como siempre, hicieron una gran producción, la cual pude disfrutar entre familiares y amigos. No conozco personalmente al nuevo director artístico, pero recientemente tuvo el gran detalle de felicitarme por correo al recibir el premio ICMA 2019. Respecto a los cambios de los últimos tiempos, son puestos que suelen variar con fecuencia, no sólo en Valencia, en todo el mundo. Los únicos nombres que permanecen en las cosas de ópera son los de Wagner y Verdi.

-¿Por qué ha cambiado a Les Arts por el Palau de la Música? ¿Qué le ofrece el auditorio municipal para, incluso, querer encontrar a seis músicos para que colaboren codo con codo con usted?

-Yo no he cambiado Les Arts por el Palau de la Música. He tenido la suerte de haber sido programado en Les Arts en el pasado, y ahora tengo la suerte de ser programado en el Palau de la Música. Tebar me sugirió la posibilidad de hacer unos encuentros de composición con jóvenes compositores. En vez de hacer el típico curso en el cual el profesor recita y los alumnos toman notas, elaboramos unos encuentros directamente inspirados en modelos europeos. En ellos, los jóvenes tienen la oportunidad de trabajar directamente con los músicos de la orquesta.

-¿Siente que ahora Valencia le está brindando las oportunidades laborales que antes no le ha dado?

-'Oportunidad laboral' es algo que se aleja bastante de mi visión del arte y del mundo. En mi día a día no busco oportunidades laborales, busco acordes y ritmos. Valencia, como es normal, siempre ha estado pendiente de mi evolución artística. Al principio tímidamente, con unas pocas personas creyendo en mí y ofreciéndome oportunidades -pienso en el gran apoyo que recibí siendo todavía un adolescente de Cristóbal Soler-, y poco a poco, supongo que mi música ha ido convenciendo a más gente.

-¿Cuál es su radiografía del sector musical valenciano?

-Valencia tiene la gran suerte de tener dos coliseos como Les Arts y el Palau de la Música. Especialmente en unos tiempos ridículamente confusos como en los que vivimos, los maestros del pasado pueden ofrecernos soluciones para seguir adelante. Un pueblo falto de cultura está desarmado ante las tiranías.

-Acaba de alzarse con un premio tan prestigioso como el Intarnational Classical Music Awards al mejor compositor. ¿Los galardones son sinónimo de trabajo?

-Ha sido toda una sorpresa recibir este reconocimiento. De momento estoy recibiendo felicitaciones de los lugares más insospechados, incluyendo artistas interesados en que les escriba conciertos.

-¿Qué proyectos futuros tiene en marcha?

- Actualmente estoy trabajando en un concierto para violín. Se trata de un encargo conjunto en Luxemburgo, Inglaterra, Holanda, Alemania y EE UU. También he empezado a abocetar la obra para la Orquesta de Valencia. Tengo varios proyectos en marcha hasta 2024, entre los cuales efectivamente, se encuentra el proyecto de una nueva ópera.