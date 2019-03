Ponce ya piensa en la recuperación Ponce trabajando con una enfermera y realizando ejercicios de rehabilitación / Twitter El torero valenciano muestra la rehabilitación que lleva a cabo tras la operación de rodilla NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 28 marzo 2019, 19:24

El torero valenciano Enrique Ponce ha hecho pública hoy en una red social una instantánea en la que se le ve ejercitando su rodilla después de la operación a la que fue sometido la semana pasada. En ella, se le ve trabajando con una enfermera y realizando ejercicios de rehabilitación.

El diestro de Chiva agradece en Twitter el apoyo recibido desde que, en la Feria de Fallas, sufrió una grave cogida que le obligó a pasar por quirófano al tener «la rodilla destrozada», según declaró su apoderado.

«Gracias a todos por los mensaje de cariño. Ya pensando en la recuperación. ¡Vamosss !!!», dice Ponce, quien a través de esta red social recibe el apoyo de decenas de seguidores, que le desean que pronto regrese a los ruedos.

Sin embargo, el matador ha tenido que cancelar sus compromisos como los de la Feria de San Isidro o los de la Magdalena. No obstante, en una entrevista para LAS PROVINCIAS, Ponce declaró que regresará a los ruedos «con más fuerza». «Aún me quedan unos añitos buenos», dijo a este diario. El torero confiesa que que se marca el mes de agosto como objetivo para estar al cien por cien. «Para entonces se cumplirán cinco meses de la cogida. Ese es el objetivo a perseguir. A ver qué pasa. De momento he dicho que me hagan las ferias de agosto», reitera el diestro.