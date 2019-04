«Los políticos olvidan que la cultura da valor a nuestras vidas» La escritora británica Kate Mosse, ayer en Valencia. / Irene Marsilla «Todo lo relacionado con el 'Brexit' es terrible», asegura la escritora británica, que presenta hoy 'La ciudad del fuego' en Torrent Històrica Kate Mosse Vicepresidenta del Teatro Nacional de Londres LAURA GARCÉS VALENCIA. Sábado, 6 abril 2019, 00:33

La escritora británica Kate Mosse, vicepresidenta del Teatro Nacional de Londres e impulsora del Women's Prize for Fiction, participa hoy en el festival Torrent Històrica. Llega a la Comunitat con 'La ciudad del fuego' recién publicada por Planeta. En conversación con LAS PROVINCIAS descubre algunos detalles de esta novela histórica en la que también hay misterio. Habla de la presencia de las mujeres en el escenario literario, del teatro en Reino Unido, y de cómo afectan el 'Brexit' y las acciones políticas a la cultura.

-¿Qué cuenta a los lectores con la novela 'La ciudad del fuego'?

-Es la primera novela de una serie de cuatro, una historia como la de Romeo y Julieta, de una familia católica y una de hugonotes, de una lucha que se prolonga durante 300 años. Hay un testimonio que ha desaparecido, una reliquia que se ha perdido. Y en el centro de todo, una historia de amor. Además, es un relato de las mujeres que pasan su secreto de generación en generación.

-Usted impulsa un premio para novelas escritas por mujeres. ¿Es una manera de reivindicar esa presencia en el mundo literario?

-Sí, desde luego. Hay muchas novelas escritas y publicadas por mujeres, pero la mayoría de los premios no se conceden a escritoras y de esta manera celebramos y valoramos la escritura realizada por mujeres. También es una manera de conseguir que los lectores y lectoras lean las mejores novelas de escritoras porque muchas veces los hombres no leen literatura que escriben mujeres.

-¿Cómo cree que afectará el 'Brexit' a la cultura?

-Todo lo relacionado con el 'Brexit' es terrible. Para mí, como escritora de novela histórica, es muy raro. Normalmente cuando hablo con mis lectores digo que escribo historias de personas normales y corrientes. La gente no sabe que vive en momentos históricos, vive su día a día. Pero, hoy, sabemos que vivimos un momento histórico y la gente está muy alterada y tiene miedo con respecto a lo que vaya a ocurrir. La gente normal sólo quiere que le dejen vivir. Es muy extraño escribir con este trasfondo.

-¿Cree que los políticos prestan suficiente atención a la cultura?

-Creo que muy a menudo se ocupan de la historia en su vertiente más superficial. Olvidan que muchas de las cosas que dan valor a nuestras vidas son la historias, la música y la lectura. Por eso, pienso que deberían otorgar más importancia a la cultura, porque es lo que nos une. Nos ayuda a entablar relación con gente que no es como nosotros, pero todos podemos amar la misma novela. La cultura es como la cola que pega todas las comunidades.

-Participa en Torrent Històrica, ¿qué opina de estos certámenes?

-Me parece una estupenda idea por dos razones. Primero porque los lectores se reúnen con gente con la que comparten gustos literarios. También es bueno para los escritores porque voy a encontrarme con autores que desconozco y así amplío mis horizontes.

-¿Por qué tiene tanta aceptación la novela histórica?

-Nos permite ponernos en la piel de otra gente y ayudan a procesar emociones complicadas. A veces leemos sobre el mundo actual y nos sobrepasa. Pero si son historias de amor, de venganza, de fe y de guerra situadas en el pasado podemos entrar en esas emociones con la seguridad de que están en otro tiempo. La gente quiere novela histórica porque habla de nosotros y al mismo tiempo, no lo hace.

-En algunas de sus novelas aparece el Santo Grial, ¿ha visitado el Santo Cáliz en Valencia?

-Todavía no. Hoy. En la segunda novela de esta serie, que se titulará 'La ciudad de las lágrimas', una de las historias habla de la corona de espinas. Me interesa mucho el poder de las reliquias católicas y la cuestión de si la gente cree en ellas o si sólo se utilizan para tener poder sobre las personas.

-En Londres hay una exposición del pintor valenciano Joaquín Sorolla, ¿la ha visitado?

-No la he visto aún. Ahora resido en Amsterdam y tampoco he visitado la muestra de Rembrandt. Cuando estoy escribiendo me resulta difícil colocar en mi mente imágenes de una época sobre la que no estoy trabajando. Protejo lo que voy a ver, lo que escucho, lo que leo, para no tener influencias erróneas.

-¿Corren buenos tiempos para el teatro?

-Sí, muy buenos. Cuando vivimos tiempos de dificultad y desafíos, como el del 'Brexit', el teatro es una manera inmediata para reaccionar ante lo que está sucediendo. Todo el Reino Unido, pero especialmente Londres y el sur vemos cómo los dramaturgos intentan retar a los políticos y a la gente. El teatro dice la verdad y habla al poder. En el resto de Europa, no puedo hablar.