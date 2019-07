La política solivianta a la cultura La falta de personal está afectando a varias bibliotecas, que se han visto obligadas a cerrar por la tarde. / DAMIÁN TORRES La Administración recibe en un mes críticas del teatro, audiovisual, bibliotecas y entidades de patrimonio NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 9 julio 2019, 01:01

El hartazgo de los colectivos culturales frente a las decisiones de los políticos es sintomático. En apenas un mes, asociaciones de empresas de artes escénicas, de bibliotecarios, de defensores del patrimonio y del sector audiovisual han alzado la voz contra la gestión cultural de la Administración (Consell, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de la ciudad).

Las críticas, que han ido más allá del incumplimiento de crear una Conselleria de Cultura, llegan de muy variadas voces. Las empresas de teatro y circo exigen gestores profesionales y denuncian la inoperancia, por ejemplo, de los responsables municipales, que no han querido evitar que la Mutant lleve meses sin responsable artístico, cuyo concurso para elegirlo está literalmente congelado, y señalan a la Diputación por la ineficacia a la hora de salvar el teatro Escalante. De igual forma, el sector en bloque de las artes escénicas de la región también lanzó la semana pasada un comunicado en el que recriminaban a la Corporación provincial la «orfandad» en la que se encuentra este escenario. Y ayer mismo, el Sindicato de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) exigió la intervención «urgente» en el Escalante. También disparó al Consell y pidió más presupuesto y un plan para las Artes Escénicas.

La errática gestión afecta diariamente al ciudadano. Lo saben desde el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat. Hace apenas unos días exigieron con inmediatez un pacto «para evitar el cierre de los servicios». Se referían a que este mes la biblioteca Pilar Faus de Valencia no abrirá por las tardes por falta de personal. Para el Círculo de Defensa del Patrimonio, el rumbo en la gestiónpor parte del Ayuntamiento tiene que cambiar y «debe ser tenida en cuenta de una vez».

Igual de duros fueron desde la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (Mesav). A principios de junio criticaban la falta de comunicación con los representantes de la televisión pública valenciana À Punt, lo que es taba lastrando la producción valenciana al contar, cada vez, dijeron, con contenidos de productoras de fuera de la Comunitat.

Patrimonio

«Hay una parálisis total y no son conscientes«

«Hay una parálisis total, no se contesta a los expedientes ni a las reclamaciones del Síndic. No sabemos a quien recurrir. Es todo un desastre», señala César Guardeño, responsable de esta entidad. Es crítico con la lucha de poder entre los distintos partidos que conforman el Consell y que ha hecho que Presidencia asuma las competencias de Cultura y Patrimonio. «Cada día de inoperancia es un día perdido y no son conscientes del problema que supone», afirma antes de denunciar que la separación de estas áreas de la conselleria afecta al usuario. «El perjudicado es siempre el ciudadano, que al final ve una Administración tan sobredimensionada que no sabe donde acudir», señala.

Artes escénicas

«La cultura debe ser una prioridad»

La responsable de Avetid, María Ángeles Fayos, asegura que «la cultura no se considera un activo vital como la sanidad y la educación». Su asociación fue muy dura con la promesa incumplida de crear una Conselleria de Cultura. Sin embargo, también afearon la desaparición de las ayudas a las salas por parte del Ayuntamiento o la situación insostenible del Escalante o la Mutant. «La cultura debe ser también una prioridad. Hace falta una política cultural ambiciosa a largo plazo. Es necesario que los concursos públicos de gestión cultural sean de 5 años y sean totalmente independientes de cambios electorales, para evitar interrupciones como pasa en Escalante y en la Mutant», dice.

Audiovisual

«A un paso de entrar en parálisis»

En la Mesav esperan mantener una reunión este mismo mes para comprobar cómo va la situación después del comunicado emitido a principios de junio en el que se ponía de relieve la paralización de este sector por la incomunicación con la dirección de À Punt y el hecho de que la televisión pública valenciana contratara cada vez más a empresas de fuera de la Comunitat para producir los contenidos de la parrilla, un hecho que tildaban de «abusivo» por lo el audiovisual valenciano estaba «entrando en parálisis». Este organismo, que aglutina a diversas asociaciones desde productores, actores, guionistas y empresarios de la región, alertó de que se vivía una gran incertidumbre.

Libros

«No se soluciona la falta de medios y personal»

«El cierre por las tardes de la biblioteca Pilar Faus de Valencia es consecuencia de que no hay un proyecto para las bibliotecas. Se necesita un plan de cuatro u ocho años que ponga remedio a la falta de medios y de técnicos de unas instituciones que permiten el acceso a la comunicación, lo que es un derecho democrático», reivindica Amparo Pons, presidenta de esta entidad. Hasta el punto han puesto sobre la mesa sus reclamaciones que denuncian, además, que no hay un mapa de bibliotecas de la Comunitat. Pero aún va un paso más allá, critica que la subdirección general del Libro, de la que dependen estos espacios, se haya amortizado la plaza del inspector que velaba por el cumplimiento de la normativa.