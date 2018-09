Sol Picó: «La danza no tiene el poder de cambiar el mundo, pero puede hacerte reflexionar» La bailarina Sol Picó. / damián torres La coreógrafa presenta hoy y mañana en el MIM de Sueca su espéctaculo 'Dancing with frogs', con el que reflexiona sobre la masculinidad SARA ROQUETA VALENCIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:53

Sol Picó llega hoy a la Mostra Internacional de MIM y lo hace de la mano de su última producción, 'Dancing with frogs', un espectáculo que explora los diferentes modelos de masculinidad y que también podrá verse mañana, a las 23 horas, en el polideportivo de Sueca. La bailarina alcoyana recalará en abril en el teatro Principal con una obra hecha «a partir de la esencia de la Comunitat que trata sobre las historias y el folclore del pueblo valenciano», indicó la bailarina.

-En 'Dancing with frogs' todo arranca con el movimiento pero detrás debe haber una meditación, ¿en qué aspectos ahonda este espectáculo?

-La idea es reflexionar sobre la condición del hombre del siglo XXI. Poner en cuestión valores y formas. Cómo están ellos, cómo se sienten y qué está pasando con el exceso de masculinidad que nos afecta a todos pero más a ellos. El elemento principal son un grupo de siete hombres en escena, muy diferentes entre ellos. Hay músicos, cantantes, actores y bailarines.

-La obra surge en una época marcada por las denuncias a Harvey Weinstein, el movimiento #MeToo y la oleada feminista del 8 de marzo, ¿es pura casualidad?

-Ha sido una coincidencia, pero obviamente me sumo al carro de revindicaciones. Llevaba un año gestando el espectáculo y fue cuando apareció todo esto. El tema de la sentencia de La Manada ocurrió mucho después, pero hay una parte de la obra que se ha convertido en un escenario referencial de este suceso.

-El año pasado puso el foco en la mujer con su espectáculo 'We women'. Con este tipo de proyectos sociales, ¿cree que la danza puede cambiar las mentes?

-No tenemos el poder de transformar el mundo, pero la danza, además de entretener, puede hacerte reflexionar muchísimo y sentir. Esto es maravilloso en cualquier tipo de diciplina artística.

-Formó Sol Picó Compañía de Danza en 1993, ¿cree que entonces eran tiempos de crear y emprender?

-Cada época tiene su momento y su manera. Antes estaba preocupada por sobrevivir en el mundo de la danza, aportar mi historia y que la gente fuera a ver los espectáculos. Ahora me sigue importando que la compañía funcione porque hay momentos en los que la supervivencia es escasa. Pero ahora me interesa más utilizar temas de la sociedad. De momento me estoy levantando con las mismas ganas de moverme, crear y expresar que hace 25 años. Continúo con esa energía.

-Actualmente, ¿cuál cree que es la salud de la danza en la Comunitat?

-Está empezando ha haber una transformación. Ha habido unos años de tapón y oscuridad absoluta y creo que ahora están pasando cosas muy interesantes. En la Comunitat hay gente buena, despierta, con cosas claras y con mucho amor a la danza, que ya estaban, pero no les dejaban hacer nada y ahora están teniendo peso. Están empezando a abrirse caminos interesantes para la danza. Eso sí, nunca será sufíciente en este país. Es complicado, pero hay una fuerte esperanza ahora en el territorio valenciano.

-Usted se centra en el movimiento, pero ¿considera que el exceso de información hace que dejamos de lado todo lo que emana del cuerpo?

-Yo creo que sí. Siempre he tratado de reflexionar sobre la importancia del cuerpo en todos los niveles. Parece que últimamente, con el bombardeo informativo, utilizamos mucho la mente y dejamos de lado el cuerpo. Invito a todo el mundo a que se deje llevar por los movimientos corporales.