Fue el sábado cuando el sol estaba en lo más alto, cuando la torería andante, o sea todos los que quisieron perpetuar la memoria de ... un personaje tan singular como lo fue Antonio Chenel, Antoñete, descubrían la escultura que le han erigido frente a la siempre mágica puerta grande del monumental coso. Fue el preludio de lo que estaba por venir en tan señalado fin de semana en el que, para mayor realce, se celebraba el tradicional día de la Hispanidad.

Y lo que vino fue todo un monumento a la torería. No se puede entender de otra manera todo lo visto y sentido en el magno festival que gracias a la generosa iniciativa de Morante de la Puebla, se pudo celebrar para financiar tan merecido reconocimiento. Ver esa plaza a rebosar, con una inmensa presencia de gente joven, recibir a los toreros con el cariño, diría que devoción, que le mostraron cuando iniciaron el paseíllo, hacía presagiar que íbamos a ser testigos de algo especial.

Así fue. Lo resumió Curro Vázquez sintetizando con no más de treinta pases, lo que es la esencia, la síntesis del arte de la lidia. Ver cómo desgranaba con grandes dosis de señorío y templanza pasajes inmarcesibles de esa tauromaquia impregnada de recursos improvisados y sin embargo ajustados a las exigencias de su oponente, ese andar por la plaza, digo, hizo que las miles de almas que lo gozaron se pusieran en pie plenos de emoción. Luego, lo habrán leído en las crónicas, los distintos toreros que intervinieron fueron desgranando perlas sueltas que engarzadas compusieron un todo rosario de excelsa torería.

Pero en el intermedio del homenaje, entre la inauguración de la escultura y el festival, hubo un capítulo que como valenciano no puedo ni debo dejar pasar, tampoco como admirador de quien insiste en hacerse un hueco en las ferias de postín. Claro que me refiero a la apasionada entrega de Román, ante un lote encastado y complejo de Victorio Martín, que sólo la mala colocación de la espada le privó de salir por la puerta grande. Un paso hacia la gloria muy firme.