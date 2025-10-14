Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Monumento a la torería

PEDRO TOLEDANO

Martes, 14 de octubre 2025, 01:57

Comenta

Fue el sábado cuando el sol estaba en lo más alto, cuando la torería andante, o sea todos los que quisieron perpetuar la memoria de ... un personaje tan singular como lo fue Antonio Chenel, Antoñete, descubrían la escultura que le han erigido frente a la siempre mágica puerta grande del monumental coso. Fue el preludio de lo que estaba por venir en tan señalado fin de semana en el que, para mayor realce, se celebraba el tradicional día de la Hispanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  5. 5 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  6. 6 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  7. 7

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  8. 8 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  9. 9 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Monumento a la torería