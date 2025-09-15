Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ejemplar Curro Vázquez

PEDRO TOLEDANO

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41

Curro Vazquez, atendiendo la invitación de Morante de la Puebla, volverá a pisar la arena vestido de corto. Será el día de la Hispanidad en ... Las Ventas. Escenario de sus más grandes días de gloria pero también de mucho dolor. ¡En la memoria aquella cogida del tres de junio de 1983 infringida por un toro de Saltillo, en la que la Providencia y el buen hacer del equipo médico le salvaron la vida! Pero la causa, festival pro monumento a su gran amigo y admirado Antonio Chenel "Antoñete", ha podido más que la prudencia que se debería tener cuando ya se han sumado siete décadas de vida. El gesto, por generoso, se merece todo el respeto hacia quien desde que comenzó a querer ser torero ha venido haciendo gala de una ejemplar torería.

