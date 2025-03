La almohada de Roca Rey

El comportamiento que han tenido los aficionados en las taquillas en el recientemente celebrado abono de San José, entiendo que deja un mensaje meridianamente claro ... para que los empresarios, cuanto menos inviertan en averiguar los gustos de cada afición. El hecho de que las tardes en las que figuraba el astro Roca Rey se hayan producido llenos entraba dentro de la lógica. Siempre que un torero ha sido novedad y ha calado en el pueblo llano, la respuesta ha sido la misma. Lo que llama la atención es que el resto de carteles, con gran presencia de figuras, apenas hayan encontrado eco.

Si quienes llevan la manija de las grandes ferias quieren seguir engañándose, en el caso de Valencia recurriendo a la coartada de la climatología adversa, ese será su pecado que pagaran/pagaremos los aficionados. En estos momentos el salva taquillas es Roca Rey, de quien no creemos que recurra a la treta que ya utilizó el genio Manuel Benítez 'El Cordobés', de despertarse un día y lanzar a los cuatro vientos que la almohada le había dicho que dejara de torear, no creo que se repita ahora, insisto, pero si así fuera, a quién o a quiénes recurrirían, ¿a los que el público ya se los sabe de memoria?.... La realidad demuestra que la promoción no sólo de la fiesta, sino de nuevos valores, está encallada y cada vez más alejada de la sociedad.

No es momento, aunque nunca está de más, de volver a señalar el vacío que se le ha hecho a los toreros valencianos emergentes como son Navalón y Romero, pero sí de resaltar que en Valencia han sucedido cosas dignas de haber ocupado grandes espacios en los medios de comunicación generalistas y no ha sido así. Donde está el eco que tenían que haber tenido además de los éxitos del peruano, las actuaciones de Aarón Palacio o El Mene, o triunfos tan señalados como el de Tomás Rufo, y actuaciones de tanto mérito como las de Román, Daniel Luque, la espeluznante cogida de Borja Jimenez o el éxito de la divisa de La Quinta. Triunfar es ¡predicar en el desierto!