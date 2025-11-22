Black Panther recibe una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood Chadwick Boseman falleció a los 43 años a causa de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016

Chadwick Boseman posa con uno de los premios que obtuvo durante su carrera.

El fallecido actor estadounidense Chadwick Boseman, recordado por encarnar al superhéroe Pantera Negra de Marvel, fue reconocido este jueves con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su viuda, Simone Ledward-Boseman; Ryan Coogler, quien dirigió a Boseman en «Pantera Negra», y la actriz Viola Davis estuvieron a cargo de la emotiva ceremonia en Los Ángeles. «Hoy ha sido un día hermoso», dijo Ledward-Boseman. «Todos estamos tan llenos de amor y de alegría. Y estamos tan orgullosos de esta persona que conocíamos, con quien compartimos», agregó.

Late actor Chadwick Boseman, who rose to prominence with his portrayal of Jackie Robinson in the 2013 film '42,' was honored with the 2,828th star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/QrtKw2EBLn — Reuters (@Reuters) November 21, 2025

Coogler recordó a Boseman como una persona «extremadamente generosa». «Su generosidad fue al punto de que cuando supo que sus días estaban limitados y sus momentos estaban contados, él siguió dedicándose a esta forma de arte. Aun así, se arrojó al fuego», comentó el director, visiblemente emocionado.

Su carrera

Chadwick Boseman comenzó en el teatro y la televisión, para luego dar el salto a la gran pantalla. Encarnó a T'Challa o Pantera Negra en la cinta «Capitán América: Civil War» (2016), y luego protagonizó con su personaje el aclamado filme «Pantera Negra» (2018), con el que se convirtió en el primer actor negro en liderar una película de Marvel.

Ampliar Reuters

El actor falleció en 2020, a los 43 años, a causa de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016, pero que no lo alejó de los estudios de rodaje. «A pesar de lo que atravesaba, hacía sus propias escenas de acción, estaba allí para las lecturas de guiones fuera de cámara. Era increíble», dijo Coogler.

«Ese era Chadwick, más que solo un actor al que puedes ver en pantalla haciendo un trabajo maravilloso», acotó Viola Davis, con quien compartió pantalla en «La madre del blues» (2020), la última cinta de Boseman.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el actor Michael B. Jordan y los hermanos del fallecido actor, Kevin y Derrick Boseman, también acudieron a la ceremonia.