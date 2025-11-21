Paloma San Basilio: «Siempre he luchado por mi independencia y libertad y nadie me ha cortado nunca las alas» Estará en el Teatro Olympia del 3 al 14 de diciembre con 'Dulcinea'

A sus setenta y cuatro años, Paloma San Basilio mantiene intactas sus ganas de aprender. Es una mujer con muy buena conversación, muy consciente y crítica con los problemas del mundo, pero a la vez optimista. Aboga por una sociedad con individuos con voz propia, como su 'Dulcinea', la obra dirigida por Juan Carlos Rubio que estará en el Teatro Olympia del 3 al 14 de diciembre. En ella, interpreta a una Dulcinea construida por sí misma, no por los ensueños y los tópicos de un hombre. Una Dulcinea nueva que, para San Basilio, es un gran retrato de la sociedad de hoy.

-¿Qué se va a encontrar el espectador en Dulcinea?

-Algo distinto. Verán a una Dulcinea con voz propia. Le doy cuerpo y alma y surge una Dulcinea reivindicativa en busca de la verdad y los ideales, que mucha falta nos hacen hoy.

-Dulcinea es un personaje construido a base de tópicos y ensoñaciones de Don Quijote, pero cuando saca su propia voz, es muy diferente a lo que se pensaba. Esto define muy bien el papel secundario de las mujeres en la historia, siempre narradas por hombres. -¿Usted se ha enfrentado a esto en su carrera?

-La verdad es que no. Defender este texto y a esta Dulcinea con voz propia es tremendamente fácil para mí, porque siempre he luchado por mi libertad, mi independencia y mi autenticidad sin que nadie me cortase las alas. He tenido que asumir riesgos y pagar un precio, pero ese precio me ha salido bastante barato, porque nunca me han faltado las oportunidades. Cervantes pone esto en boca de una pastora. En el texto de Cervantes hay una reivindicación de la independencia de la mujer, de su dignidad preservada en contra de un sometimiento grandioso.

-¿Cómo se ha entendido con Juan Carlos Rubio?

-Queríamos hacer algo juntos desde hacía mucho tiempo. Él ha seguido siempre mi trayectoria, así que me ha hecho un traje a medida. No queríamos hacer cualquier cosa, y en los últimos años hemos pensado en varias opciones que no terminaban de convencernos. Hasta que surgió esta. Acepté el proyecto sin haberlo leído, y creo que es de las mejores cosas que he hecho nunca. No tengo miedo a lo desconocido. A veces hay que tenerle más miedo a lo conocido que a lo desconocido, de hecho. Odio a quien se inventara ese refrán español que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo diría algún estúpido decidido a tener una vida aburrida y sin evolución.

Ampliar Paloma San Basilio

-¿Cómo se siente una persona que ha vendido en su carrera más de 16 millones de discos?

-Pues lo cierto es que estos últimos cincuenta años no me pesan nada. No son plomo sobre mis alas. Están ahí, me han forjado como artista y como persona, los llevo en mi experiencia, pero no me pesan. Lo importante es lo que voy a hacer ahora. Sigo creciendo y aprendiendo, eso es lo más bonito de la vida.

-Te despides de la música, pero no de los escenarios. ¿Qué Paloma San Basilio veremos en adelante?

-Una Paloma San Basilio más teatral. He llegado aquí para quedarme. Es el sitio donde quiero estar a partir de ahora. La música seguirá estando ahí, no desaparecerá, pero estará al servicio de la historia. La música de esta obra, que está escrita por Julio Awad, es una maravilla.

-Siempre le ha gustado mucho la filosofía. De hecho, antes de empezar su carrera artística, estudió filosofía y letras. ¿Cree que a este mundo que se nos está quedando le hace falta más filosofía?

-Cervantes era un gran filósofo. Destila pensamiento, discurso y búsqueda. Es un error que en los colegios no se otorgue más peso a las humanidades. La literatura y la filosofía nos enseñan a pensar por nosotros mismos, de manera distinta, compartiendo un discurso y un diálogo, como hacía Sócrates. Es tan enriquecedor escuchar al otro y desde el otro descubrirte a ti… Pero, en cambio, tenemos tertulias absurdas y estamos pegados a los móviles. La gente prefiere ver lo que está pasando en Cincinnati a través del teléfono que mantener un diálogo con otra persona sobre cualquier tema. La filosofía es el amor por la sabiduría. Y en el fondo, aunque estemos imbuidos, cualquiera desea saber, porque nos hace mejores y nos enriquece. Reivindico más espacio para el pensamiento, para no dejarnos manipular, para ser una sociedad con criterio.

-¿Tiene algún filósofo favorito?

-Se puede aprender muchísimo de Kant, Descartes, Sócrates y Platón. Te dan lecciones de vida. También Aristóteles, Ortega y Gasset y Erich Fromm.

-Lo que la moldeó como artista y lo que hizo que dejara a un lado esa timidez con la que empezó en el mundo de la cultura y el espectáculo fue el teatro. ¿Qué es para usted el teatro?

-Siempre se lo he dicho a compañeros y compañeras del sector: haced teatro. Es lo que te conecta con el escenario. Hasta que no lo haces, no pones en valor el espacio escénico, sus opciones, la comunicación. Para una cantante es muy importante todo esto.

Ampliar Julio Awad, Paloma San Basilio y Juan Carlos Rubio

-Volviendo a la obra, ¿qué tiene la figura de Dulcinea que le haya embaucado para hacer este proyecto?

-Es una Dulcinea revisada desde un punto nuevo, desde la voz de Juan Carlos Rubio. Tiene una parte muy bonita que responde al personaje idealizado del Quijote: una niña preciosa sin pensamiento propio que juega con la vida. Hay aquí una idea interesante: lo bello merece la pena aunque no sea necesario. Y también me seduce la Dulcinea que se atreve a hablar a Quijano con iniciativa propia. Le dice que no se vaya, que le seguimos necesitando, que, sin él, el mundo no es un espacio habitable.

-Ha visto la evolución de la cultura, de la música, de los espectáculos, desde lo alto de un escenario. Vivir en un mundo global también hace que la identidad propia se desdibuje. ¿Diría que, a nivel cultural, hemos perdido fuelle o estamos mejor que nunca?

-No soy de mirar hacia atrás. Miro lo justo y me parece que siempre hemos ido mejorando. Compáranos con la sociedad del siglo XVI, por ejemplo. Pero es cierto que la globalización difumina las diferencias y las identidades, hace que todo se parezca mucho. Y la cultura, muchas veces, se prostituye para crear un envoltorio apabullante que atraiga a las masas y así pueda resistir. Eso camufla el hecho artístico, que tiene más que ver con el alma que con el envoltorio. Se pierde la identidad en parte, sí.

-En personas como usted, tan imponentes, parece que no haya habido nunca síndrome del impostor. ¿Paloma San Basilio se ha sentido impostora alguna vez?

-Sí, como todo el mundo (ríe). Pero es cierto que tengo la suerte de haberme sentido impostora tan solo a un nivel anecdótico. He intentado ser auténtica y honesta, y lo sigo siendo. Tengo que convivir conmigo las veinticuatro horas del día, así que no puedo engañarme, no puedo traicionarme. No lo he hecho nunca, y me resulta más cómodo. Es más fácil ser tú que ser lo que los demás quieren que seas.

-¿Se ha hartado de la fama alguna vez?

-Soy bastante solitaria. Soy sociable, pero me gusta la distancia corta, no soy de grandes fiestas, sino de reuniones pequeñas donde establecer vínculos cercanos. Cuando todo el mundo te conoce, a veces te agobias. Era duro cuando era muy joven, cuando empezaba. Pero ahora convivo muy bien con la fama. La gente es muy educada.

-¿Por qué la gente debe ir a ver la obra Dulcinea?

-Porque don Quijote hace falta en el mundo de hoy. Y Dulcinea también. Porque esta propuesta está hecha desde la verdad y la riqueza. Es un viaje. Y porque son ochenta minutos sin pantallas, lo cual se agradece.

-El mundo cambia mucho y muy rápido, y hoy en día vamos a una velocidad que ni siquiera somos capaces de asumir. ¿Es optimista con el futuro?

-Soy optimista, pero no tonta. Hay mucho trabajo que hacer, pero creo que podemos hacerlo. Tenemos muchas vías y oportunidades que antes no existían. Debemos trabajar como individuos fundamentalmente, pero también como sociedad. Estamos saturados de información y de opciones por todas partes. Esa confusión impide distinguir qué eres tú, dónde quieres estar, qué es verdad y qué no. Es importante trabajar de manera humana, como personas.

-A sus 74 años, ¿qué le pide a la vida?

-A la vida no le pido, le doy (ríe). Intento no pedir nada. La vida me da muchas oportunidades, pero soy yo quien las busco, soy yo quien se mueve hacia la vida. En la obra, hay un monólogo de Unamuno que dice que la vida es lo que cada uno quiere que sea.