El Palau de la Música suma más de seis meses con desperfectos en el trencadís Imagen de los desperfectos del Palau de la Música, antes de que en julio se colocara la malla para evitar desprendimientos. / Damián Torres El presupuesto de 2019 no incluye una partida específica para la reparación y el auditorio municipal desconoce cuándo lo solucionará NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 15 noviembre 2018, 16:03

No importa que hace más de un mes que empezara la temporada, que fuera hace seis cuando se desprendió el material cerámico o que la institución esté de actualidad por acoger la actuación de un cómico envuelta en la polémica. En el Palau de la Música de Valencia nada ha cambiado en los últimos meses en lo que respecta a su fachada.

El pasado abril, «los fuertes vientos», según fuentes del auditorio, hicieron que el trencadís plateado del edificio se desprendiera. Para evitar males mayores, se colocó una malla el pasado julio y se pidió un informe -que no se ha hecho público- a la empresa instaladora que colocó el material cerámico en 2009. Incluso, desde el propio Ayuntamiento de la capital, titular del auditorio, también se iba a realizar un análisis de las causas de la caída, que siguen sin conocerse a día de hoy.

La situación «no ha cambiado», sostienen fuentes del Palau. Hasta tal punto que, en el presupuesto del auditorio para el próximo año, ya aprobado, no se contempla una partida específica para solucionar los desperfectos del trencadís y el desconchado de la cubierta. El coliseo se reserva 53.100 euros para «reparaciones, mantenimiento y conservación», pero no se detalla para qué. Es más, en el epígrafe de «edificios y otras construcciones», aparecen 6.000 euros pero ni rastro para reparar la fachada. Como argumentan esas mismas fuentes, es un montante «para el día a día» de la institución y para mantenerlo.

El auditorio prevé un euro para reparación de edificios y 53.000 euros para mantenimiento

Sin embargo, aún hay un dato más llamativo. Pese a que los presupuestos pueden ir modificándose a lo largo del ejercicio para ir atendiendo a las distintas necesidades de una institución, en el caso de lo destinado a mantenimiento, en este documento inicial, según ha tenido acceso este diario, la cantidad que será invertida en este ámbito es menor que la gastada en los dos ejercicios anteriores. En 2017, el presupuesto ejecutado en esta materia superó los 58.000 euros, una cifra similar a lo invertido este 2018 -57.800 euros-. Sin embargo, en las previsiones de los responsables del Palau se considera que, en 2019, se va a gastar mucho menos, cerca de 5.000 euros, en lo que respecta al mantenimiento.

En el epígrafe, 'Obras de reparación en edificios, el Palau contempla gastarse un euro, según este primer presupuesto para el año que viene. Desde abril, el inmueble ofrece una imagen que nada tiene que ver con que solía presentar. Una valla evita que desprendimientos del trencadís de la fachada caigan a la vía pública. Hasta la fecha, se desconocen las causas que han provocado el desconchón en la cubierta del edificio aunque se han pedido dos informes al respecto.

No hay que olvidar que la importancia de estos estudios radica, sobre todo, en conocer no sólo las causas de la caída sino en saber qué organismo se debe hacer cargo de la reparación -el Consistorio, la empresa que lo instaló o una aseguradora-. En el Palau, además, han insistido varias veces a este periódico que hay que tener un factor en cuenta: no han pasado diez años desde la instalación del trencadís plateado, que se hizo en 2009 gracias a los fondos del Plan Confianza.

La colocación de trencadís fue uno de los lavados de cara más importante que se realizó en el edificio diseñado por José María Paredes e inaugurado el 25 de abril de 1987. El tiempo pasaba y el inmueble del auditorio envejecía, por lo que el Ayuntamiento decidió invertir parte de las ayudas del Gobierno, concretamente 784.000 euros, en la mejora del auditorio.

Ahora, ha llegado el turno de reparar los desperfectos. Pero medio año después, sigue sin haber fecha ni plazos. Una sensación de dejadez por parte de los responsables del auditorio, que tiene la cubierta bajo una red desde el pasado julio.