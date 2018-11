El paisaje escandinavo recala en Bombas Gens Un espectador en la muestra que ayer se presentó en Bombas Gens. / Irene Marsilla La exposición de arte abstracto ofrece las visiones de la pintora noruega tras un viaje por su país natal y por España El centro exhibe 85 piezas de la artista Anna-Eva Bergman LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 15 noviembre 2018, 01:00

La obra de la artista noruega Anna-Eva Bergman ha aterrizado en Bombas Gens en una apuesta por trasladar al público el trabajo de una creadora que no se conoce «como sería deseable» y con el objetivo de inscribir en la historia del arte nombres que todavía no están, como explicó Susana Lloret, directora general de la Fundación Per Amor a l'Art (FPAA) durante la presentación de la muestra 'De norte a sur, ritmos'. Es la exhibición más amplia dedicada a la artista que se ha celebrado en España y presenta una década «central» de su obra, como destacó Nuria Enguita, directora del centro del arte y comisaria de la exposición, que junto a la Fundación Hartung Bergman, ha impulsado la iniciativa.

¿Qué descubre la muestra al espectador? Ni más ni menos que un interesante viaje, de la mano del arte abstracto, por Noruega y por España. En definitiva por el norte y el sur de Europa en un recorrido artístico salpicado de horizontes, elemento característico de la obra de la artista.

Las piezas que cuelgan de las paredes de Bombas Gens presentan el diálogo «permanente entre el norte y el sur de sus paisajes, formalmente parecidos, pero con una representación de la luz muy diferente», aclaró Christine Lamothe, experta en la obra de Bergman y también comisaria de la muestra. Especificó, además, que la artista se inició «en la pintura figurativa, pero a partir de los años 50 inventa una abstracción totalmente propia que más que arte abstracto prefiere definir como arte de la abstracción, ya que lo que hace es captar la esencia de la naturaleza y plasmarla en sus obras con un lenguaje simbólico de formas simples totalmente personal».

Las obras seleccionadas para llegar a Valencia salieron de la paleta de la pintora entre 1962 y 1970. Fue el tiempo en que viajó por España y Noruega. Piedras, horizontes, acantilados, fiordos, astros, montañas, tierra, agua, fuego, aire son elementos sobre los que se apoya su trabajo. Todos, motivos que en su mayoría podrá descubrir la mirada del espectador mientras contempla las 85 piezas que componen la muestra. El periodo que se recorre incluye una importante serie de trabajos en tinta china sobre papel, bajo el título 'Piedras de Castilla'. Con anterioridad ya había visitado Carboneras, en Almería, donde arrancaron sus horizontes.

La artista realizó numerosas fotografías en sus periplos, imágenes que luego se convirtieron a su trabajo pictórico, en buena medida realizado en gran formato. La superposición de capas de distintos materiales, láminas de metal, pan de oro o cobre son los soportes de los trabajos de Bergman. La utilización de estos materiales, como se explicó en la presentación, unida a la utilización de líneas, formas y colores es lo que Bergman consideraba el 'ritmo'.

Vicente Todolí, director del área de arte de arte de la FPAA, se refirió al trabajo de la artista noruega como «una obra original, que aunque se enmarca en la tradición pictórica paisajista del romanticismo, ofrece un punto de vista singular y difícilmente clasificable». Todolí y Enguita destacaron que «quien no ha visto los cuadros de Anna-Eva Bergman al natural no puede hacerse a la idea de la riqueza, la complejidad o la belleza; porque son cuadros vivos, que parece que se mueven y respiran».

Fue muy reconocida durante su vida en Europa. Pero tras su fallecimiento en 1987 su figura pasó a un plano más discreto. En la actualidad la Fundación Hartung Bergman, co-organizadora de esta exposición, trabaja para «devolverle el lugar que le corresponde», como apuntó Daniel Malingre, presidente de la Fundación Hartung-Bergman. Destacó también la importancia de la colaboración con la FPAA al considerar que puede resultar muy enriquecedora para ampliar el conocimiento de la pintora.

Durante la presentación de la muestra, se dio a conocer que en 2020 se celebrará en París una retrospectiva de la artista. Está previsto que de la FPAA participe, si bien ayer todavía no pudieron concretar ningún extremo de esta iniciativa. 'De norte a sur, ritmos' se abrió al público ayer por la tarde. Puede visitarse hasta el próximo 5 de mayo. Más de cinco meses para conocer a Bergman.