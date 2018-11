Paco Roca contra el expolio artístico El dibujante publica 'El tesoro del cisne negro', que se adaptará a la televisión | «El petróleo de España son los creadores que han hecho grande la cultura española», reivindica el autor valenciano CARMEN VELASCO Valencia Sábado, 3 noviembre 2018, 22:09

'El tesoro del cisne negro' no es sólo un cómic de aventuras. Es una novela gráfica de intriga que desliza crítica política. Bajo la trama del rescate de las monedas del galeón La Merced subyace una radiografía de aquellos que dominan el mundo en la oscuridad y «de los que tan sólo llegamos a entrever en ocasiones sus tentáculos», matiza Paco Roca. «Vemos contínuamente cómo la política, los ideales y las libertades se ven secuestrados por los intereses económicos», apunta el dibujante valenciano, que firma su última obra con Guillermo Corral, diplomático y escritor.

Cualquier lector atento a la actualidad relacionará las viñetas de 'El tesoro del cisne negro', que la editorial Astiberri sacará a la venta el próximo 29 de noviembre, con las noticias del caso Odyssey, la empresa cazatesoros que trató de apropiarse de la carga de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes en 2007. «Necesitábamos novelar la historia, tomarnos ciertas libertades para hacerla aún más interesante. Hay hechos que se saben, pero no se pueden demostrar. Era necesario cambiar nombres y cubrirnos las espaldas con esa pátina de ficción», explica Roca a LAS PROVINCIAS. Corral, añade el ilustrador, vivió como diplomático parte de los episodios del Odyssey. Aún así, como se detalla en las primeras páginas, 'El tesoro del cisne negro' está basado «libremente en hechos reales, pero sólo responde a las leyes de la ficción».

La novela recuerda los cómics de Hergè y particularmente 'El secreto del unicornio', pero la trama de Roca y Corral, además de librarse de la misoginia de las aventuras de Tintín, posee mucha más profundidad. El protatonista no es un reportero sino el diplomático Álex Ventura. También hay referencias al capitán Cousteau y a Julio Verne (aparece un gato con el nombre de Nemo). 'El tesoro del cisne negro' es sobre todo una reivindicación del patrimonio cultural de los españoles. «El valor de un tesoro como el de Las Mercedes no es el precio económico de su oro o su plata, sino que cuenta una parte de nuestra historia, como 'Las Meninas', un pórtico o la Alhambra de Granada. Nos pertenecen a todos y no se puede hacer negocio con ello ni expoliar». Tampoco ha de estar en manos de piratas, que se encuentran «donde hay negocio. El cine, la literatura y los cómics han creado una visión romántica de los cazatesoros. Pero en la realidad son gente con escasa preocupación por la historia y la arqueología. Su interés es el económico, los objetos de valor con los que pueden hacer negocio y tienen poco cuidado por respetar el yacimiento».

«Si algo somos es nuestra cultura. En el caso de España la mezcla de todos los que han pasado por la península y que han dejado su huella en nuestra identidad: fenicios, romanos, árabes... Y nuestro petróleo son todos esos creadores y artistas que han hecho grande, a lo largo de la historia, la cultura española, esa es nuestra verdadera Marca España. Aunque muchos gobernantes no lo comprendan», concluye Roca.

'El tesoro del cisne negro' tendrá adaptación audiovisual. La productora Señor Mono, la plataforma Movistar + y la distribuidora alemana Beta Film ya trabajan en una miniserie de seis capítulos.