Llega la fiesta de Open House Valencia: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana

Nacho Ortega Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 10:51

Este fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre Open House Valencia ofrece la posibilidad a los amantes de la arquitectura de visitar decenas de edificios singulares y conocer de mano de profesionales sus secretos. El festival de carácter internacional que se celebra en más de 50 ciudades de todo el mundo llega en 2025 con una gran novedad, ya que este año será necesario tener un carné (gratuito) para acceder y visitar los edificios singulares.

Espai Verd y San Juan del Hospital, por ejemplo, son obras muy demandadas y con aforo reducido. Por ello, las plazas disponibles están reservadas para las personas suscritas como AMICS OHV, quienes recibirán la información para las visitas por correo electrónico. Además, recuerda que els AMICS OHV disfrutan de pase preferente, por lo que siempre accederán a las visitas de manera prioritaria, aunque haya cola.

Los edificios que se pueden visitar en Valencia

Hay 71 viviendas privadas, espacios comerciales y de oficinas, estudios, espacios culturales, históricos y públicos. El listado no es cerrado y podría cambiar, por lo que se aconseja visitar la web de OHV para ver la actualizada.

Casi todas las actividades son gratis

La mayoría de las actividades del festival son gratuitas y sin inscripción previa. Para poder disfrutar de ellas necesitas un Carnet OHV, que es personal y gratuito y se descarga desde su web. Este carnet funciona como pase de acceso y deberás presentarlo en cada actividad a la que asistas.

Una vez lo tengas, debes consultar la programación completa y ver si la actividad es de acceso libre o si requiere inscripción previa, invitación o ticket. La mayor parte de las actividades son gratuitas y sin inscripción, aunque hay lugares con circunstancias excepcionales y rutas urbanas guiadas con aforo limitado. Las plazas se abren en la web a partir del 20 de octubre y se agotan rápido, recuerdan desde la organización, que aconsejan hacerse 'Amic OHV' para disfrutar de inscripción anticipada.

Puedes consultar el programa publicado por OHV, con la capacidad máxima por visita a cada edificio, los horarios y días y la duración de cada visita:

Hay horarios «tipo franja» (p.e. 10:00h a 14:00h) y horarios con «pases concretos» (sólo a las horas especificadas, p. e. 10:00, 11:00 y 12:00). Si el horario es tipo franja, puedes ir a cualquier hora dentro del horario y esperar turno de visita. Si por el contrario tiene horas marcadas, significa que las visitas empezarán a esas horas concretas y debes llegar puntual.

• Los horarios «tipo franja» indican la hora de apertura y cierre del edificio. ¡OJO! El último acceso será 30 minutos antes de la hora de cierre.

• La mayoría de las visitas son posibles gracias a la colaboración de los Voluntarios OHV, que harán todo lo posible para ofrecer una gran experiencia. En algunos casos, también encontrarás a los arquitectos o especialistas de la obra.

Se recomienda comprobar el apartado de «AVISOS DE ÚLTIMA HORA» de la web de OHV antes de acudir a las actividades. Las visitas pueden verse afectadas por múltiples factores ajenos a la organización que obligan a realizar cambios.

El listado completo

I. Edificios (Arquitecturas)

Hay 71 edificios para disfrutar, aunque como algunos tienen horarios múltiples el listado de posibles visitas supera el centenar. (Nota: V: viernes; S=sábado; D=domingo)

II. Rutas Urbanas (Open Walks)

Las Open Walks requieren inscripción previa a partir del 20 de octubre.

III. Actividades Satélite

Las Actividades Satélite tienen varios formatos (acceso libre, invitación o premium con ticket).

Open House

Open House se celebra en Valencia, pero también en más de 60 ciudades de todo el mundo, entre ella Londres, Nueva York, Melbourne, Buenos Aires, Barcelona.... Se trata de un proyecto de divulgación cultural cuya misión es acercar el arte, el diseño y la arquitectura a la ciudadanía, a través de visitas guiadas gratuitas a edificios, mesas redondas, concursos y todo tipo de actividades culturales.

