El nuevo tráiler de 'Stranger Things': fecha de estreno de la tercera temporada La serie 'Stranger Things' ya tiene el tráiler y la fecha de estreno de su tercera temporada Miércoles, 20 marzo 2019

El universo Hawkins regresa a Netflix. Con él, esa estética ochentera, reflejo directo de filmes como 'Los Goonies', 'E. T el extraterreste' o 'Poltergeist' que desde julio de 2016, atrapó a millones de espectadores bajo el título de 'Stranger Things'. La serie, ideada por Matt y Ross Duffe, regresa ahora con su tercera y quizá penúltima temporada. Una nueva entrega que podrá verse en la plataforma digital a partir del 4 de julio y de la que ya se pueden observar algunas pinceladas en el estreno de su nuevo tráiler.

Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will vuelven a la pequeña localidad de Hawkings en una temporada que arranca bajo el lema 'Un verano puede cambiarlo todo'. Será en esta tercera temporada en la que se descubrirá que ha ocurrido con The Upside Down, además de cómo evolucionan los demogorgon. Una entrega que llega con temas musicales ochenteros, mucho color, actividades veraniegas y más de una trama amorosa de las que ya hace referencia el tráiler completo de esta tercera y, como siempre, misteriosa entrega.