Lo nuevo de ABC Park: sesiones de cine «secretas» y un festival por el Día Mundial de los Animales

Conoce las nuevas iniciativas que impulsa uno de los cines más icónicos de Valencia

EXTRA

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:48

Cada miércoles a las 20 horas, el ABC Park guardará un secreto a partir de ahora. Nadie sabe qué película se proyectará hasta que se apaguen las luces. Puede ser un clásico, un título de culto, una rareza inesperada o el estreno que no te veías venir.

La única pista: siempre en VOSE y nunca indiferente. El resto tendrá que descubrirlo el espectador. Recuerda: todos los miércoles a las 20 horas en la Sala Premium del ABC Park. Puedes hacerte con tu entrada por tan solo 5 euros. Más información aquí.

Un festival de cine para el día mundial de los animales

Además, el ABC Park celebra el Día Mundial de los Animales con un ciclo de cine familiar que reúne una selección de películas protagonizadas por animales o inspiradas en su mundo. Una ocasión para disfrutar de la gran pantalla en compañía y vivir juntos la magia del cine en una fecha muy señalada.

El sábado 4 y domingo 5 de octubre, desde las 12 horas, podrás disfrutar de la jornada por tan solo tres euros (3,50 euros si le añades palomitas). Más información aquí.

