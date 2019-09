El Niño de las Monjas arrebata en Algemesí y sale a hombros

A la antigua. A sangre y fuego. Todo corazón, eso, sobre todo corazón. Unas veces templado, otras embarullado, siempre emotivo. A sangre y uego.

Temerario, decían en los tiempos en los que los chicos no iban a la escuela y se las arreglaban con el alma. Así toreó El Niño de las Monjas, la ultima versión del romance más novelesco del toreo en pleno siglo XXI.

Sucedió ayer en Algemesí, era su debut con picadores, le cortó una oreja a su primero, reconozcámoslo más por cariño que por otros motivos más toreros y le cortó las dos orejas a su segundo, en esta ocasión por sus bemoles.

Si el presidente hubiese sido de otra época le hubiese dado el rabo que es lo que correspondía al alboroto que provocó el Niño de las Monjas. En ese que cerraba plaza salió a todo tren, hasta me desconté del numero de largas cambiadas, de tafalleras, de serpentinas y revoleras que dio.

Un torbellino en la Ribera. El publico en pie, cardiaco, la plaza rendida. La pasión lleva su nombre. Cuando se lo llevaron en hombros me vino a la mente la critica a Lola Flores en Nueva York, no canta, no baila, no... no se la pierdan. Pues eso.

Su compañero Fernando Plaza fue todo lo contrario, toreó bien, por momentos muy bien, cortó una oreja de cada novillo pero los tendidos no se pusieron como los puso el de Las Monjas.

Los novillos de Victoriano del Río, extraordinarios, me costaría elegir el mejor. El presidente estuvo como manco con los pañuelos azules, más de uno de los ejemplares mereció la vuelta al ruedo.

La expectación de lo valenciano queda pendiente ahora del mano mano entre Miguelito y Polope mañana. Para hoy la representación valenciana está a cargo del ganadero Daniel Ramos.