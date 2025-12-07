Navalón da poderes a Manuel Amador

Samuel Navalón ha nombrado apoderado al empresario albaceteño Manuel Amador. Los dos están en un momento de despegue profesional clave. El torero completó una temporada ... 2025 triunfal y dejó las cosas a punto de una consolidación que debe comenzar por su debut como matador de alternativa en Valencia, para el que ya hay acuerdo con la empresa, será el sábado 14, alternando nada menos que con Roca Rey.

Amador por su parte, torero de dinastía, implicado en el mundo empresarial desde su retirada, gestiona entre otras plazas la de Albacete asociado a Simón Casas.

Puchano dignifica la suerte de varas

La Asociación de Amigos de Manolo Montoliu y Curro Valencia ha entregado el trofeo a la actuación más sobresaliente de la temporada de un torero de plata en la plaza de toros de Valencia, galardón que en la edición de 2025 ha recaído en el picador de la tierra Francisco Ponz Puchano. Premio merecido tras una gran actuación frente a los toros de La Quinta, que vino a reivindicar una suerte que, denostada y malinterpretada tantas tardes, cuando se hace con verdad alcanza unos niveles de emoción incontestables además de poner en valor al toro.

'Miguelito' cambia el oro por la plata

Miguel Senent 'Miguelito' ha anunciado la decisión de poner fin a su etapa como novillero. Han sido años de sueños y de lucha constante por abrirme camino en este mundo tan exigente como es el toreo. He dado todo lo que tenía, pero a veces las cosas no salen como uno desea, comienza diciendo en una emotiva carta en la que anuncia que a partir de ahora continuará en el toreo como banderillero.

Formado en la escuela de Valencia, fue un novillero de fino estilo que no pudo superar la exigencia que impone ser matador sin que ello haya supuesto amargura ni desconsideración con la profesión.