El torero Samuel Navalón. Jesús Signes

Navalón da poderes a Manuel Amador

El empresario y el diestro se encuentran en un momento de despegue profesional clave

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:26

Comenta

Samuel Navalón ha nombrado apoderado al empresario albaceteño Manuel Amador. Los dos están en un momento de despegue profesional clave. El torero completó una temporada ... 2025 triunfal y dejó las cosas a punto de una consolidación que debe comenzar por su debut como matador de alternativa en Valencia, para el que ya hay acuerdo con la empresa, será el sábado 14, alternando nada menos que con Roca Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

