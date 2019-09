Yann Tiersen agota las entradas para su concierto en la Rambleta del 25 de septiembre REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 11 septiembre 2019, 23:27

Yann Tiersen ha agotado las entradas para el concierto que ofrecerá en Valencia. La actuación girará en torno a su nuevo disco 'All', que insiste en la temática medioambiental y en la conexión con la naturaleza. El artista francés actuará el 25 de septiembre en La Rambleta con todas las entradas vendidas. El epicentro del repertorio de la gira serán los temas de su último disco, 'All', que se publicó a mediados de febrero y es el primero que ha grabado en su nuevo estudio -que también funciona como sala de conciertos-, al que ha llamado The Eskal y que ha sido construido en una discoteca abandonada en la isla francesa de Ushant.

El álbum se basa en grabaciones de campo realizadas en diversas localizaciones pero, como apuntaron en Drowned In Sound en su reseña de la obra, «este no es un disco para relajarse, aunque es innegable que hay calma en su belleza, es música para ser consumida hundiéndose en sus profundidades».