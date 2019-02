The Warterboys tocará en Burjassot

El grupo británico The Waterboys regresará el próximo verano a Valencia, concretamente al Auditori de Burjassot, donde presentar los temas de sus últimos trabajos, más enfocados al rock y al blues, y repasar algunos de los grandes éxitos que les convirtieron en un icono de los años 80 y 90. Será el 27 de junio cuando la banda liderada por Mike Scott defenderá 'Out of all this blue' (2017), su último disco editado hasta la fecha, un doble trabajo en el que abordaba su pasión por el blues y el funk.