El viola Mat Maneri, nominado a los Grammy, actúa hoy en Valencia

El Jimmy Glass de Valencia presenta hoy 'Blue Sun', el último proyecto a dúo del viola Mat Maneri (Brooklyn, 1969), nominado a los Grammy. Se trata de una gran figura del jazz, compositor y artista del sello ECM, con el reconocido pianista Lucian Ban. Cómplices en proyectos anteriores, ambos recibieron grandes elogios en 2013 por su Transylvanian Concert, que obtuvo la consideración de mejor disco del año por la prestigiosa revista estadounidense All About Jazz y por la española Cuadernos de Jazz. Mat Maneri, una destacada voz en el jazz improvisativo de su generación, ha recibido influencias importantes de todas las principales fuerzas del jazz y de la clásica, que incluyen la música barroca, Elliott Carter, y la Segunda Escuela de Viena de Schoenberg, Berg y Webern. «Estudiar música barroca me ayudó a encontrar mi sonido. Me introdujo en el mundo del contrapunto y en una forma de usar el arco que sonaba más como una trompeta, como Miles», explicó Maneri.