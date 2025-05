Vanesa Martín confiesa por qué se deshizo de miembros de su banda con los que llevaba 11 ó 12 años: «Fue lo más acertado»

Nacho Ortega Valencia Viernes, 9 de mayo 2025, 01:08 Comenta Compartir

La canciones de Vanesa Martín han sido la banda sonora de la vida de muchas personas y ahora, cuando está a punto de sacar su nuevo disco 'Casa mía', la artista malagueña desnuda todo el proceso que ha vivido hasta llegar a lo más alto y los cambios que tuvo que realizar al encontrarse «vacía».

«He necesitado reestructurar mis pilares profesionales y algunos personales», explica en una entrevista en la revista ELLE, publicada días antes del estreno de su nuevo proyecto. «A veces vamos demasiado deprisa y no nos paramos a pensar en lo que queremos, ni en cómo ni cuándo deseamos hacerlo. A veces nos perdemos a nosotros mismos sin ser conscientes, aunque creamos que tenemos libertad, opinión y decisión, no es tanta, porque estás dentro de una inercia y aprendes a mecanizar muchos asuntos».

Los cambios que necesitaba

La cantante recuerda el momento en el que decidió hacer cambios radicales en su vida, entre ellos prescindir de algunos compañeros con los que había compartido escenario en sus momentos de gloria. «Hubo un momento en el que una persona como yo, que siente que es un poco intensa, que siempre se está autoanalizando y necesita mucha verdad para poder caminar y tener combustible vital, se encontró un poco vacía. No estaba pisando con la misma fuerza que años atrás y empecé a cambiar una serie de cosas, que me provocaron mucho vértigo»

«Empecé cambiando mi oficina de management, luego la mitad de mi banda, con alguno de ellos llevaba 11 o 12 años, y me costó, pero pienso que era lo más acertado para todos, porque las personas evolucionamos de manera diferente, y cambié de discográfica», cuenta. «A día de hoy agradezco haberme atrevido, porque tengo mucha serenidad y la certeza de que es lo mejor que he hecho», confiesa.

Y la malagueña también hubo vuelcos importantes en lo personal. «En el amor, me quedé sola y me tomé un tiempo para depurar. Soy una persona más tímida y reservada de lo que parece, aunque también soy muy social y extrovertida, y bajé los límites creyéndolo necesario para introducirme mejor en el mundo, en esta profesión». Pero, recuerda, «me percaté de que no tenía que hacerlo, que me reservo para mi casa, a donde vienen mis amigos y la gente que quiero, que la calle está para encontrarse con otros con los que te lo pasas fenomenal, que admiras, respetas y quieres, pero que tu espacio es mucho más íntimo. Y me di cuenta de que el amor no puede ser perder un poco de ti, sino todo lo contrario, sumarte más», añade.

Tras este cambio existencial, presume de haber encontrado «el equilibrio, la calma y la sorpresa». «Ahora estoy en un punto en el que me encuentro muy tranquila, serena, feliz, con muchas ganas y fuerzas renovadas, con energía... Soy muy consciente de que tengo mucha suerte, y sé que desde algún sitio me están ayudando, porque lo noto, cuando tengo un momento de nudo, algo viene y me lo deshace», concluye.

«Si te abrieses un botón...»

Vanesa Martín recuerda en la entrevista en Elle que hace años «un chico me dijo: 'Si te abrieses un botón, te iría mucho mejor la vida'. Y le contesté: «¿El botón para quién, para ti? No necesito abrirme nada. Tú qué sabes de cómo me va la vida». Yo soy la que decido cuándo me desabrocho un botón, si quiero enseñar hasta el ombligo o mostrar la pierna hasta la cadera, no me lo tiene que decir nadie».

Al mismo tiempo, considera que «la industria (de la música) está muy enfocada en favorecer a los chicos y, aunque queda todavía camino por recorrer, estamos avanzando. Cada vez hay más hombres, dentro y fuera de la música, que nos apoyan y que lo entienden. El talento no debería depender del género». Y también explica que «me he sentido presionada por algunos periodistas, como si tuviera una obligación de contar ciertas cuestiones».