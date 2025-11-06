Valencia, el principio del viaje espiritual de Rosalía La cantante, que presenta este viernes el disco 'Lux' en el Roig Arena, ha disparado las opiniones sobre una corriente de religiosidad en la cultura I El éxito de Hakuna en Viveros, una marca de ropa para católicos y los versos de un sacerdote poeta apuntan a la búsqueda de nuevas respuestas en la ciudad del Turia

Vaya revuelo en torno a la cantante Rosalía y su nuevo disco. Y Valencia en el principio del revuelo. Sí, la artista catalana de 'Motomami' llega este viernes al auditorio Roig Arena para ofrecer el concierto de lanzamiento de su último trabajo: 'Lux', un álbum que ya se ha filtrado a través de las redes. El disco ha dado mucho que hablar antes de su lanzamiento oficial. En las últimas semanas se ha comentado hasta la saciedad que la espiritualidad ha hecho mella en la cantante. Y ella no se ha escondido de mostrar su admiración hacia Dios. Rezuma en alguno de sus temas.

No menor ha sido el revuelo en torno a la mística imagen de una Rosalía vestida de monja con hábito blanco en la portada de 'Lux'. ¿Qué está pasando? ¿Otros tiempos para la canción u otros tiempos para la espiritualidad? ¿Cambio social? ¿Estrategias?

Las respuestas están en el aire; en un ambiente en el que no faltan voces que se pronuncian en favor del nacimiento de una nueva corriente que conduce a una cultura marcada por el acercamiento a la religiosidad en una sociedad en la que la película 'Los domingos', relato de una vocación religiosa, no deja indiferente a nadie.

Y lo dicho: con Rosalía, Valencia en el foco. No es la primera vez –tampoco la primera manifestación de la cultura– con la que la capital del Turia ocupa puesto destacado en el escaparate de actividades de creatividad artística donde se está colando la religiosidad.

Sólo hay que echar la vista atrás al verano para dar con otro ejemplo del éxito de la música que mira a Dios. Hakuna triunfa allá donde va. En Valencia se sabe. El 5 de julio el grupo que canta 'Huracán', tema que parece honrar la que se organiza cada vez que actúan, llenó en el Festival de Viveros. Vendieron todas las localidades, cinco mil.

Y otra más. Hace sólo unas semanas en estas páginas hablamos del lanzamiento de una marca de ropa para católicos, Altare. Propuesta creativa de un joven emprendedor que no se ha cortado en poner en las prendas de su marca mensajes que hablan de Dios. ¿Por qué no una camiseta con mensaje de fe?

Ya lo ven, Valencia, donde Rosalía lanzará ese disco que tanto revuelo ha levantado, sirve varios ejemplos de un creciente sentimiento religioso del que se habla y que Antonio Praena, sacerdote poeta afincado en Valencia, reconoce que existe.

Él, que bien conoce el ambiente cultural al que sirve sus versos «no intencionadamente místicos, pero que reflejan mi fe y mi raíz, que es mi fe en Dios», sostiene que soplan nuevos vientos que empujan hacia la espiritualidad. «Hay sed de sentido para la vida. Se observa entre la gente joven. Los que han nacido entre 2005 y 2010, son una generación con menos prejuicios a la hora de plantearse la religión».

Praena ya lleva unos cuantos poemarios publicados, cuatro de ellos en una editorial de referencia como es Visor. Con 'La belleza del otro', su último libro, obtuvo el Premio de Poesía Hermanos Argensola 2024. Al sacerdote poeta se le sigue, se le lee. Y se le otorgan premios. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Por algo se le buscará.

Visto lo visto, hay mucho público -necesidad y deseo de algo- ante una cantante como Rosalía que ha destapado el frasco dejando traslucir su realidad espiritual y religiosa. Valencia será el detonante. Además, debe haber seguidores cuando un joven se atreve a impulsar una marca de ropa para católicos y para la música católica que despierta pasiones. Y la poesía de Antonio Praena. Variadas manifestaciones de la creatividad artística que con Valencia de fondo apuntan maneras en el escenario de una nueva corriente.

