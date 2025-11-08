Valencia congrega a todo el star system de la música

El Roig Arena de Valencia se vistió el 7 de noviembre de gala para acoger a las grandes estrellas de la música en una noche ... cargada de emoción, reencuentros y sorpresas. Desde las cuatro horas de la tarde, la alfombra roja se convirtió en un desfile de talento y estilo hasta las ocho de la noche, cuando empezó la gala. Cris Regatero, Tony Aguilar y Cristina Boscá, anfitriones de LOS40, compartían la ilusión de celebrar el evento en la capital del Turia. «Después de lo que ocurrió con la DANA, este es el mejor lugar para estar», señalaba Regatero. Por su parte, Boscá rendía homenaje a su tierra con un look inspirado en el Valencia Basket.

Entre los focos y la expectación, todas las miradas se centraron en el gran momento de la noche: la llegada de Rosalía. La artista irrumpió en el recinto entre gritos, flashes y aplausos. Lució un look innovador que concentraba el protagonismo en unas gafas de alienígena con brillantes en el centro. Su entrada fue fugaz y provocó que todos se agolparan hacia a ella. «Estoy muy feliz de estar aquí», confesó durante su entrevista con Regatero en el preshow de la gala. Además, recordó con cariño su primera vez en estos premios: «Cuando saqué 'El Mal Querer', también estaba en unos premios de LOS40». Esta vez, regresaba para celebrar el 20º aniversario de la gala, convertida ya en una de las figuras más influyentes del panorama internacional.

Poco después, Aitana apareció con la emoción a flor de piel. «Es un sueño cumplido», decía ante los medios, visiblemente nerviosa. «Me encanta Rosalía, la admiro muchísimo y no quiero competir con ella», confesó entre sonrisas. A lo largo de la alfombra sus inquietud se calmó y habló con sinceridad sobre su momento personal: «Cuando vas creciendo ves las cosas de otra forma. Estoy enamorada y lo vivo de una manera más sana». Y soltó la exclusiva de la noche: «Quiero estar con Plex toda la vida».

Naiara, última ganadora de Operación Triunfo, también compartió su entusiasmo: «Está siendo superemocionante, ver gente de la música y a personas tan poderosas». En la misma línea, Mariang y las chicas de Marlena coincidieron en la importancia de que el evento se celebrara en Valencia. «Hay que implicar realmente a la ciudad en el evento, evitando que quede como un simple decorado», sentenció María Ángeles, de La Pija y la Quinqui.

El toque más espontáneo lo pusieron Belén Esteban y María Patiño, cuya presencia provocó sonrisas y flashes en igual medida. Pero si algo quedó claro a lo largo de la noche, fue el orgullo compartido por los valencianos. Juan Carlos Caballero, portavoz del Ayuntamiento, lo resumió así: «Que los números uno, no solo de España sino del panorama internacional, se den cita aquí, haciendo que la ciudad suene más que nunca, es para nosotros un orgullo. Nuestra ciudad está de moda y es una tierra musical».

Pablo Alborán, Dani Martín, Morat o Rels B fueron algunos de los otros protagonistas de la noche que llegaron de los últimos a la cita. El Roig Arena, recién estrenado, vivió así su primera gran noche de estrellas: un escaparate de emoción, arte y energía que hizo brillar a Valencia como nunca.