La artista, hace un año en Llocnou de la Corona, y Rosalía, en México. LP/EFE

Valencia aguarda a Rosalía: hace un año vino como voluntaria de la dana y ahora presentará 'Lux' en el Roig Arena

La capital del Turia espera la llegada de Ed Sheeran, Nicky Jam y Aitana en LOS40 Music Awards Santander, el gran acontecimiento musical del otoño | El recinto desplegará una alfombra roja de más de tres horas para la gala que se celebra el 7 de noviembre y contará con un preshow a las 18 horas

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

La última vez que Rosalía se dejó ver por Valencia fue hace un año, cuando se enfundó las botas de agua y, como una voluntaria ... más, empezó a retirar barro y ayudar a los afectados por la dana de 29 de octubre de 2024. Acudió a Llocnou de la Corona con la cobertura solidaria de World Central Chicken, que impulsa el chef José Andrés.

