Valencia aguarda a Rosalía: hace un año vino como voluntaria de la dana y ahora presentará 'Lux' en el Roig Arena

La última vez que Rosalía se dejó ver por Valencia fue hace un año, cuando se enfundó las botas de agua y, como una voluntaria ... más, empezó a retirar barro y ayudar a los afectados por la dana de 29 de octubre de 2024. Acudió a Llocnou de la Corona con la cobertura solidaria de World Central Chicken, que impulsa el chef José Andrés.

Esta semana Rosalía vuelve a Valencia. Las circunstancias son otras, muy diferentes. La huella de la dana aún es patente y, lamentablemente, tardará años en borrarse de las localidades afectadas. La Comunitat está en plena reconstrucción tras la catástrofe de la barranca, la normalidad se va adueñando de los días. En un año, Rosalía ha tenido tiempo para lanzar su disco 'Lux', que sale a la venta el próximo 7 de noviembre. El anuncio del nuevo trabajo de la cantante catalana fue toda una revolución en Callao. Todo lo que concierne a Rosalía tiene una enorme repercusión. Su primer sencillo, 'Berghain', salió el lunes 27 de octubre. La canción recibe el nombre de una famosa discoteca de música tecno de Berlín y es una colaboración con la cantante islandesa Björk -ya colaboraron en 'Oral'- e Yves Tumor.

Hace un año 'Lux' no existía, ni tampoco había abierto sus puertas el Roig Arena, el recinto impulsado por Juan Roig que aspira a transformar el panorama musical de Valencia. El nuevo espacio ya se ha ganado un hueco en la oferta cultural de la capital del Turia en apenas un par de meses. El Roig Arena sueña a lo grande, no sólo con grandes figuras (como Hans Himmer y Rod Stewart) sino eventos de empaque. El ejemplo más cercano es la gala de los 40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará el 7 de noviembre. Esta entrega de premios supone el regreso de Rosalía a Valencia, donde ha actuado en otras ocasiones (en la Marina, en el antiguo Espai Mutant -ahora la Mutant-).

La actuación de Rosalía en el Roig Arena es la que despierta todo el interés no sólo de los asistentes, que agotaron en minutos las entradas para la gala, sino porque se espera la primera actuación de 'Lux'. El videoclip de 'Berghain', donde la iconografía cristiana está muy presente. Rosalía aparece en un entorno doméstico, realizando tareas cotidianas –planchando, haciendo la cama, viajando en autobús- mientras, a su alrededor, la Orquesta Sinfónica de Londres toca y un coro canta como si intentaran abrir el cielo y hacer descender al Espíritu Santo.

La artista 'motomami' regresa a la capital del Turia y lo hace con todo el misterio. Se espera su espectáculo con ansia. Los ases se guardan bajo manga y no ha trascendido nada de su inminente actuación. Si se acerca a la del videoclip, será de impacto.

Hace unos días la cantante de 'Despechá' y 'Con altura' habló para un podcast de The New York Times sobre 'Lux' con los periodistas Jon Caramanica y Joe Coscarelli. «Han sido tres años trabajando en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes. Daba un poco de miedo», confesaba la artista en la entrevista, donde aseguraba que dedicó todo un año «exclusivamente a la fonética y las letras», que están escritas en varios idiomas (español, catalán, inglés, latín, siciliano, ucraniano, árabe y alemán).

Preguntada por las motivaciones detrás del giro, Rosalía respondía: «Todo está en constante movimiento, ¿no? Yo siempre estoy en cambio constante. Entonces, ¿por qué no habría de cambiar mi sonido conmigo? (...) No miro tanto al exterior, sino más bien, ¿qué no estoy haciendo yo? ¿Qué no he hecho todavía? ¿Qué necesito hacer? Y creo que mis artistas favoritos, tal vez, son los que no te dan lo que quieres, sino lo que necesitas. Al fin y al cabo, hacer discos para mí es como excusa para hacer lo que realmente quiero hacer. En este caso, solo quería leer más». ¿Y qué es lo que ha estado leyendo? «Hagiografías, muchísimas hagiografías», responde la cantante. «Simone Weil, Chris Kraus. Estas monjas eran poetas increíbles, grandes artistas; Hildegarda de Bingen era como una polímata, ¿no? Era capaz de crear de muchas maneras. Hay tantas mujeres increíbles en la historia a las que no escuchamos lo suficiente, de las que no hablamos lo suficiente».

Además de Rosalía, se subirán al escenario del Roig Arena Ed Sheeran, Nicky Jam, Aitana, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Emilia, Dani Fernández, Nicky Jam, Beéle, Morat, Mora o Nil Moliner. El recinto desplegará una alfombra roja de más de tres horas para el evento musical. Está previsto que las primeras estrellas desfilen por el coloso a partir de las 16.30 horas y las últimas cerrarán el desfile a las 19.30 horas. Antes de la gala, habrá un preshow para ir calentando los ánimos.

Como previa a la gala se organizarán LOS40 tals x bime, una serie de mesas redondas sobre la industria musical. Será el 6 de noviembre a partir de las 16:00 horas, en el campus Berklee Valencia y contará con los cantantes Dani Fernández y Chiara Oliver.