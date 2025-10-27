El último mensaje de la Orquesta Panorama La banda gallega ha querido despedirse de sus fans en un emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram

Andoni Torres Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 19:50 | Actualizado 20:08h. Comenta Compartir

Fin a Epic Tour 2025. La Orquesta Panorama despidió el pasado sábado 25 de octubre en Sagunto la triunfal gira que la ha llevado por casi 150 municipios de toda España durante siete meses. La banda gallega empieza ahora un merecido descanso para recargar energías y preparar su nuevo espectáculo para el año 2026.

La Orquesta Panorama ha querido despedirse de sus fans en un emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram: «Cerramos un año increíble, lleno de noches mágicas, emociones y momentos que quedarán para siempre. Gracias al equipo artístico, técnico y de montaje, por su esfuerzo, pasión y profesionalidad en cada detalle. Gracias a todo el público por acompañarnos, cantar, bailar y hacernos sentir tan vivos en cada escenario. ️Sin vuestro calor, nada de esto tendría sentido. Gracias también a ayuntamientos, comisiones de fiestas y agentes por confiar, un año más, en nuestro trabajo... Ahora toca descansar, recargar energías y preparar lo que viene… Porque el 2026 promete fuerte».

Además, algunos de los miembros de la banda han querido también dar las gracias a sus seguidores. Es el caso del cantante Mario Álvarez (ganador de Operación Triunfo 2009), que ha querido explicarles sus impresiones tras el final de Epic Tour: «Pues una gira más… lo primero que quiero recalcar es sobre mis compañeros, son unos titanes todos! Tantos los artistas, como equipo de montaje y técnicos. Hemos trabajado muy duro, cerca de 150 fechas en casi 7 meses con miles de KM recorridos, muchos días seguidos actuando, 3 meses donde hemos actuado prácticamente todos los días… más allá de que Panorama guste o no, hay muchísimo trabajo y dedicación detrás de todo esto y en mi caso mucho respeto por ello, días de tener la voz sumamente cansada, la laringe, estar enfermo… y aún así proponerte hacer tu trabajo dentro de lo mejor posible para rendir al público que venía a vernos cada noche...».

La bailarina Tania Zapata también ha tenido palabras de agredecimiento a sus compañeros y los fans de la Orquesta Panorama: «Tercer tour terminado. Ha sido emocionante un año más, gracias a mis compis por el equipazo que hacemos, gracias al público que nos apoya a diario y gracias a la vida y a mi niña interior por perseguir sus sueños, os quedaríais helados si pudieseis verme con 10 años bailando para mis 30.000 personas ficticias que ahora son realidad».

Panorama lleva más de treinta años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Cada una de sus giras promedia entre 150 y 200 actuaciones por toda la geografía nacional.

La Orquesta Panorama sube al escenario a 22 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. Para ello, desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Temas

Conciertos de música en la Comunitat Valenciana