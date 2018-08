Tras la tempestad llega David Guetta Cientos de 'meduseros', ayer, en el festival de Cullera. / pedro namaste Los fieles de la música tecno y electrónica esperan con máxima expectación al dj francés Centenares de asistentes llenan el Medusa Festival que encara hoy su final TAMARA VILLENA CULLERA. Domingo, 12 agosto 2018, 00:45

Tras la tempestad llegan más 'meduseros' y las estrellas del festival. «Se nota que el cartel de hoy (por ayer) atrae a más gente, porque está bastante más lleno», comenta Yaiza Rodríguez, una de las asistentes al festival. Sobre las lluvias del pasado viernes, que empaparon a miles de asistentes que se daban cita en Cullera durante el concierto de Alesso, desde la organización aseguran que «tienen muy en cuenta el temporal, porque ha llovido las cuatro ediciones anteriores», y que por ello han «mejorado y preparado aún más el protocolo», según afirma el responsable de prensa del festival, Jose A. Morales. Prueba de ello fue la ralentización en los accesos al recinto el pasado viernes, cuando el agua comenzó a mojar la noche valenciana.

No todos los asistentes están de acuerdo con la versión oficial: «Cuando llueve es imposible, nos mojamos enteros», declara la 'medusera' Carolina Ortega. «Tendría que estar mejor organizado porque se sabía que iba a llover», exclama sobre los percances del temporal durante el festival. «Podrían haber puesto una carpa o toldo para que no nos mojásemos», asegura Ángel Medina, otro de los asistentes al evento. Lo que sí han tenido en cuenta es la instalación y mejora del césped artificial en el recinto, para evitar encharcamientos: «Está pensado para que aguante la lluvia. Así solo se forman pequeñas zonas de barro en la entrada», asevera Morales. «Yo creo que lo del césped artificial ha sido un 'puntazo' porque no nos llenamos de barro», confirma Yaiza Rodríguez. Llueva o truene, la organización no tiene previsto que la música pare: «Reorganizaremos, pero no cancelaremos», aseguran desde el evento.

Otro tema de debate ha sido el escenario DM, el espacio principal reservado a los dj's más reconocidos, como David Guetta o Alesso, en el que la organización ha invertido "dos millones de euros", según afirma Morales. La plataforma, al más puro estilo Tomorrowland, es un conjunto de medusas lumínicas que por la noche conforman un colorido espectáculo visual al compás de los ritmos electro. «Es la primera vez que se realiza un escenario de este tipo con un artista fallero, Alfredo Bayona», aseguran desde la organización. A nivel general, «se ha invertido especialmente en producción y diseño», destacan los responsables. «El nuevo escenario bien, pero me parece más pequeño», afirma Ortega.

A falta del último y más esperado día, el recinto cerrará hoy sus puertas hasta su próxima edición con la actuación del conocido dj internacional David Guetta, uno de los cabeza de cartel más populares. «Es una locura ver cómo se ha desarrollado la música 'dance' y cómo los DJ pasaron de tocar música de fondo en clubes a vender miles de entradas y, básicamente, convertirse en estrellas de rock. Estoy muy feliz de haber podido experimentar todo esto», aseguró Guetta a Efe.

La participación del músico francés en el Medusa despierta especial expectación tras la repentina cancelación de su concierto en Santander el pasado 28 de julio, por problemas técnicos en su avión privado. Aunque no todos vienen por él, ni mucho menos. La jornada del sábado estuvo protagonizada por Carl Cox, otro de los dj's más reconocidos del cartel. «Yo me he comprado la entrada solo por él, Guetta y el resto me dan más igual», reconoce Lorena Galera. Esta noche se espera un cierre por todo lo alto. Artistas como Adam Beyer, Headhunterz o Angemi harán disfrutar a miles de seguidores del género EDM (Electro Dance Music) que se dan cita en Valencia. «A mi me gusta mucho Adam Beyer y vengo por él», asegura Helena Cirgeda.